Czechy: Najdłuższy wiszący most na świecie gotowy na pierwszych turystów

Sky Brige 721 to najdłuższy wiszący spacerowy most na świecie zlokalizowany w Górach Orlickich przy granicy z Polską przyjmie pierwszych turystów 13 maja br. Już teraz można za pomocą internetu kupować bilety lub je rezerwować. Co pół godziny na most będzie mogło wejść 200 osób.

Próby obciążeniowe zostały z sukcesem zakończone w niedzielę, a pierwsi goście wejdą na most o godzinie 10.00 13 maja w piątek. Sky Brige 721 ma dokładnie 721 metrów długości i przerzucony został nad doliną Młyńskiego Potoku (Mlynsky Potok) w Górach Orlickich. Połączył dwa masywy: Slamnik i Chlum. W najwyżej położonym miejscu odwiedzający most turyści znajdą się na wysokości prawie 100 metrów nad ziemią. Będzie można z niego podziwiać masyw Śnieżnika. Most jest jednokierunkowy. Po jego przejściu do pokonania pozostanie 2,5-kilometrowa ścieżka turystyczna. Przy porywach wiatru most będzie zamykany, podobnie jak dzieje się to w przypadku eksploatowanych w górach kolejek linowych.

Już teraz można rezerwować bilety lub kupić je za pośrednictwem strony internetowej. Ceny uzależnione są od wygody turystów, ponieważ można wybrać wariant z wykorzystaniem kolejki linowej. Bez takiego wsparcia bilet na most bez wcześniejszej rezerwacji kosztuje 390 koron, czyli około 75 złotych. Organizatorzy radzą wcześniejszą rezerwację, ponieważ jest duże zainteresowanie, a bilety z wcześniejszą rezerwacją kosztują 40 koron taniej. Kurort Dolna Morawa, który zainwestował w wiszący most, przygotował różnego rodzaju pakiety biletów, które pozwalają odwiedzić także inne atrakcje.

Do Dolnej Morawy można dojechać samochodem z przejścia granicznego Boboszów-Dolni Lipka.

Z Pragi Piotr Górecki