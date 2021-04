Czechy: Najmniejsza dobowa liczba zakażonych koronawirusem od końca listopada

W Czechach w środę przybyło 3697 przypadków zakażenia koronawirusem, co jest najniższą liczbą od końca listopada 2020 roku - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju. W szpitalach jest prawie 4,9 tys. pacjentów z Covid-19, najmniej od Bożego Narodzenia.

Liczba nowych infekcji była niższa o 3355 niż zanotowano w środę przed tygodniem. Od początku epidemii w marcu 2020 roku w Czechach wykryto ponad 1,59 mln zakażeń. U większości chorych Covid-19 miał łagodny przebieg.

W szpitalach jest 4888 pacjentów - to jest najmniej od świąt Bożego Narodzenia. W stanie ciężkim wymagającym leczenia na oddziałach intensywnej terapii przebywa 1076 osób. Podobne dane były pod koniec października 2020 roku. Do czwartku rano szpitale dysponowały rezerwą 27 proc. standardowych łóżek z dostępem do tlenu, z czego 2381 było przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19. Do dyspozycji jest też ponad 500 łóżek z respiratorami. Mimo korzystnych danych analitycy ministerstwa zdrowia uważają, że obciążenie szpitali nadal jest znaczne.

Od początku pandemii w Czechach zmarło 28 229 osób zakażonych koronawirusem. Od 9 kwietnia br. dzienny wzrost zgonów utrzymuje się poniżej 100.

Po dwóch dniach wskaźnik "R", który podaje, ile osób może zainfekować jedna pozytywnie testowana osoba, spadł poniżej 1 i wynosił w środę ok. 0,92. Zdaniem analityków krótkotrwały wzrost wskaźnika związany był z mniejszą liczbą wykonanych testów w czasie Świąt Wielkanocnych.

Z Pragi Piotr Górecki