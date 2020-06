Czechy: Najwyższy od dwóch miesięcy dobowy przyrost zakażeń

W ciągu ostatniej doby w Czechach odnotowano najwyższy od ponad dwóch miesięcy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo zdrowia poinformowało w sobotę o 168 nowych zakażeniach Sars-CoV-2 i czterech zgonach wywołanych Covid-19.

Jest to pierwszy tak wysoki przyrost zakażeń od 11 kwietnia, gdy zarejestrowano 170 przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu jednego dnia.

Łącznie od 1 marca br., gdy w Czechach poinformowano o pierwszym przypadku zakażenia nowym koronawirusem, obecność koronawirusa potwierdzono u 11 044 osób. Łącznie z powodu Covi-19 zmarło 349. W szpitalach przebywają 122 osoby, a liczba wszystkich tzw. aktywnych zakażeń wynosi obecnie 3026.

W ostatnich tygodniach wzrost dziennych przypadków zakażenia gwałtownie się zmieniał. W połowie czerwca notowano mniej niż 50 przypadków dziennie, ale 18 i 19 czerwca zakażenia nagle wzrosły do około 120 przypadków na dobę. Następnie kwota ta znowu spadła do kilkudziesięciu dziennie, by 24 czerwca podskoczyć do 127 zakażeń.

Według agencji CTK, która przedstawiła statystykę resortu zdrowia, zwiększony dobowy przyrost zakażeń związany jest z testami, jakie przeprowadzane są obecnie w miejscowościach, gdzie występują lokalne ogniska epidemii.

W piątek kontynuowane były testy wśród pracowników koncernu Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD). Lokalne ognisko wirusa stwierdzono także w rejonie Liberca na północy Czech - w zakładach Magna Exteriors, które produkują części samochodowe.

Premier Czech Andrej Babisz zapewnił w czwartek, że rząd nie przygotowuje się do ponownego wprowadzenia ogólnokrajowych ograniczeń. Jego zdaniem oznaczałyby to ponowne zamrożenie gospodarki. Premier nie wykluczył jednak wprowadzenia ograniczeń na szczeblu lokalnym; wymienił w tym kontekście m.in. powiat karwiński położony przy granicy z Polską.

W Kraju morawsko-śląskim, gdzie leży ten powiat, już teraz obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy niż w innych częściach kraju. Restrykcje dotyczą m.in. ograniczonej liczby uczestników imprez masowych oraz możliwości odwiedzin w szpitalach i ośrodkach pomocy społecznej.

Z Pragi Piotr Górecki