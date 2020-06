Czechy: Napis na cokole pomnika Churchilla w Pradze: "Był rasistą."

Na cokole pomnika Winstona Churchilla w Pradze nieznany sprawca napisał w czwartek sprayem: "Był rasistą". Policja wdrożyła śledztwo.

Na pomniku byłego brytyjskiego premiera nieznany sprawca napisał - "Był rasistą. Black Lives Matter".(Black Lives Matter to międzynarodowy ruch aktywistów, który ma na celu walkę z rasizmem i nierównym traktowaniem czarnoskórych mieszkańców w USA. Powstał w lipcu 2013 roku w Stanach Zjednoczonych i regularnie prowadzi kampanie przeciwko przemocy i rasizmowi systemowemu wobec czarnoskórych. BLM organizuje protesty przeciwko zabójstwom policyjnym ciemnoskórych oraz porusza szersze kwestie takie jak profilowanie rasowe, brutalność policji i nierówności rasowe w amerykańskim systemie sprawiedliwości.-PAP)

Ruch organizuje w USA i na świecie, ostatnio min. w Paryżu i Londynie, demonstracje po śmierci Afroamerykanina George Floyda, zamordowanego przez amerykańskiego policjanta. W sobotę protesty przeciwko przemocy policji i rasizmowi w USA odbyły się w Pradze z udziałem kilkuset ludzi.

Rzecznik praskiej policji Jan Rybansky stwierdził, że śledztwo prowadzone jest w sprawie uszkodzenia cudzej własności.

Pomnik Churchilla stojący w dzielnicy Praha 3 należy do władz samorządowych i stoi przy placu noszącym jego imię.

"Nie ulega wątpliwości, że pomnik na tym placu zostanie, nawet gdybyśmy mieli wciąż zmywać napisy" - powiedział burmistrz dzielnicy Jirzi Ptaczek.

Fotografie pomnika z napisem o rasizmie Churchilla obiegły w czwartek media społecznościowe.

Agencja CTK przypomniała, że napis zarzucający Churchillowi rasizm był kilka dni temu także namalowany na jego pomniku w Londynie. Zwróciła też uwagę, że niektóre poglądy byłego brytyjskiego premiera rzeczywiście miały rasistowski charakter , sir Winston był zwolennikiem supremacji białej rasy.

Historyk i znawca dziejów brytyjskich Peter Kopecki z Uniwersytetu w Ostrawie powiedział portalowi "Aktualne.cz", że wizerunek byłego premiera powinien być ponownie zbadany i oceniony, tak, by z jednej strony nie odmawiano mu uznania, z drugiej zaś, by nie traktowano go w sposób bezkrytyczny.

Z Pragi Piotr Górecki