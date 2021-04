Czechy: Nowy szef MSZ chce kontynuować dotychczasową politykę

Jakub Kulhanek, którego prezydent Czech Milosz Zeman powołał w środę na stanowisko ministra spraw zagranicznych, będzie musiał zająć się poważnym kryzysem w stosunkach czesko-rosyjskich. Szef dyplomacji zapowiedział, że chce kontynuować dotychczasową politykę zagraniczną Pragi.

Kulhanek oznajmił na swej pierwszej konferencji prasowej, że będzie starał się o wsparcie i pomoc ze strony partnerów i sojuszników Czech.

Podkreślił, że obecna sytuacja stawia politykę zagraniczną kraju w trudnym położeniu i dlatego do nowej funkcji podchodzi z pokorą i odpowiedzialnością. Powiedział, że zadaniem dyplomacji w takich sytuacja, jak obecny kryzys w stosunkach z Rosją, jest postępowanie z rozwagą.

Kulhanek zapowiedział, że jeszcze w środę będzie rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Ma także skontaktować się z szefami resortów spraw zagranicznych najważniejszych państw UE.

W sobotę czeski rząd, po uzyskaniu informacji o uzasadnionych podejrzeniach o udziale agentów rosyjskiego wywiadu w wybuchu w składzie amunicji w 2014 roku wydalił z Pragi 18 dyplomatów i pracowników ambasady Rosji.

W odpowiedzi Moskwa nakazała wyjazd 20 czeskim dyplomatom, co Praga uznała za działanie niesymetryczne i wrogie. Kulhanek ma poinformować ambasadora Federacji Rosyjskiej o dalszych krokach czeskiego MSZ.

Kulhanek zastąpił na stanowisku ministra spraw zagranicznych Tomasza Petrziczka, który został odwołany w ubiegłym tygodniu.

Tymczasowo funkcję szefa dyplomacji piastował wicepremier, minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek, który jest jednocześnie szefem współrządzącej Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CzSSD).

Hamaczek wystąpił o odwołanie Petrziczka po kongresie wyborczym socjaldemokratów, podczas którego pokonał go w wyścigu o stanowisko przewodniczącego partii.

Kulhanek jest wieloletnim współpracownikiem czołowych liderów CzSSD. Doradzał byłemu premierowi Bohuslavowi Sobotce, a obecnie jest jednym z najbliższych współpracowników Hamaczka. Od połowy lipca 2018 roku był jego zastępcą w MSW, a wcześniej doradzał mu w Izbie Poselskiej. Był też wiceministrem w resortach obrony i spraw zagranicznych.

Nowy szef czeskiej dyplomacji pracował również dla chińskiej firmy CEFC Europe, co spotkało się z krytyką opozycji.

Kulhanek ma certyfikat dostępu do informacji na poziomie "ściśle tajne"; zwracał na to uwagę prezydent Zeman podczas ceremonii zaprzysiężenia. Nowemu ministrowi prezydent radził, by kierował się zdrowym rozsądkiem i radami prawdziwych ekspertów. Podkreślił, że nowy szef MSZ musi bronić interesów narodowych Republiki Czeskiej.

Zeman powiedział, że polityka zagraniczna musi mieć konkretną treść, a nie formę "pustych, żałosnych deklaracji".

Mianując Kulhanka, szef państwa nie wspomniał o ostatnich wydarzeniach, które doprowadziły do kryzysu w relacjach Pragi z Moskwą. Prezydent ma się do nich odnieść w niedzielę w jednym z programów telewizyjnych.

Z Pragi Piotr Górecki