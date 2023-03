Czechy: Obchody 100 rocznicy rozpoczęcia studiów polonistycznych w Pradze

W ambasadzie RP w Pradze spotkali się w piątek studenci, absolwenci i pracownicy naukowi polonistyki w Pradze rozpoczynając obchody 100 rocznicy tych studiów w Czechach. Organizatorzy obchodów liczą na wzrost zainteresowania studiami języka polskiego w Czechach.

Studia polonistyczne w Czechach rozpoczął w październiku 1923 roku swoim wykładem prof. Marian Szyjkowski. W 100 rocznicę planowany jest duży kongres polonistyczny i wydarzenia towarzyszące: "Będziemy organizować różne spotkania dla młodzieży, głównie z gimnazjów, tam będziemy szukali naszych przyszłych studentów. Nasi lektorzy przygotowują specjalną grę miejską dla młodych ludzi" - powiedziała PAP dr. Renata Rusin Dybalska z Katedry Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze.

Ambasador RP w Pradze Mateusz Gniazdowski zwrócił uwagę, że na czeskim rynku pracy coraz bardziej widoczne jest zainteresowanie znajomością języka polskiego. "Także dlatego, że polski biznes jest coraz silniej obecny w Republice Czeskiej. Dlatego wykorzystamy te obchody do promocji języka polskiego, studiów i coraz lepszych kontaktów polsko-czeskich" - powiedział Gniazdowski.

Doktorant na studiach polonistycznych Uniwersytetu Karola w Pradze Tadeasz Dohniansky powiedział, że studia na tym kierunku rozpoczął trochę przez przypadek, nie znając ani słowa po polsku. "Okazało się, że polonistyka przydała mi się w dalszym życiu zawodowym i prywatnym", dodał. Również żadnego słowa po polsku nie znała rozpoczynając studia Anna Szaszkova Plasova, dziś jedna ze znanych tłumaczek z języka polskiego. Uważa, że recepta na zachęcanie Czechów do nauki polskiego jest prosta: "Moim zdaniem przede wszystkim trzeba wysyłać tych ludzi na wycieczki do Polski, pokazywać im polskie filmy i polską muzykę, bo to od razu zadziała, kiedy człowiek po prostu zobaczy, jak tam jest".

Instytut Polski w Pradze rozpoczął w piątek w sieci społecznościowej publikację filmików, w których o swojej przygodzie z językiem i kulturą polską mówią absolwenci polonistyki. "To jest jeden z wielu sposobów pokazania, że polonistyka jest atrakcyjnym kierunkiem, przykład wielu ciekawych ludzi, którzy dzięki temu, że nauczyli się języka polskiego, poznali polską kulturę, odnoszą sukcesy w życiu publicznym czy naukowym " - powiedział PAP dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze Maciej Ruczaj. Jego zdaniem studenci i absolwenci są kapitałem dla Polski. "To są ludzie, którzy potem poniosą ze sobą znajomość tematu, znajomość kontekstu dalej, gdziekolwiek się znajdą w życiu.A to jest sprawa egzystencjalna dla relacji polsko-czeskich" - powiedział Ruczaj.

Z Pragi Piotr Górecki