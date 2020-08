Czechy: Obowiązkowa kwarantanna będzie ograniczona do 10 dni

Od 1 września obowiązkowa kwarantanna będzie skrócona z 14 do 10 dni - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Czech Adam Vojtiech. Na zakończenie nie będzie potrzebny test na obecność SARS-CoV-2. Pierwotnie zapowiadano, że zmiany będą obowiązywać od poniedziałku.

Vojtiech tłumaczył opóźnienie we wprowadzeniu nowych przepisów tym, że od 1 września będą obowiązywać także nowe przepisy związane m.in. z noszeniem maseczek w środkach komunikacji publicznej, urzędach i instytucjach ochrony zdrowia. Jego zdaniem tego samego dnia zostaną też ujednolicone przepływy informacji między regionalnymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi i lekarzami pierwszego kontaktu.

Zdaniem Vojtiecha obowiązkowa kwarantanna dla osób niemających udokumentowanych kontaktów z osobami zakażonymi nowym koronawirusem i niemających symptomów Covid-19 może skończyć się już po trzech-czterech dniach.

Media oceniają, że wprowadzenie zmian co do czasu trwania kwarantanny po raz kolejny pokazało chaos związany z zapowiedziami zmian w obowiązujących przepisach. Przypomniano, że przed tygodniem szef resortu zdrowia zapowiadał wprowadzenie 1 września br. restrykcyjnych przepisów, w środę je potwierdził, a po spotkaniu z premierem Andrejem Babiszem - złagodził. Padały zarzuty wobec doradczych grup ekspertów. W poniedziałek przewodniczący grupy roboczej ministerstwa zdrowia do spraw odchodzenia od ograniczeń związanych z SARS-CoV-2 Rastislav Mad'ar podał się do dymisji. Kierował zespołem ekspertów od kwietnia br.

W Czechach do minionego weekendu rosła dzienna liczba zakażonych Sars-Cov-2. W piątek przekroczyła dzienny rekord, gdy zanotowano 506 pozytywnych wyników testów na koronawirusa. W sobotę i niedzielę zakażeń było mniej, ale też przeprowadzano mniej testów. Aktualnie, według ostatnich danych ministerstwa zdrowia, koronawirusem zakażonych jest 5386 osób. W szpitalach przebywa 116 osób.

Z Pragi Piotr Górecki