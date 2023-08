Czechy: Od 1 stycznia nowy taryfikator mandatów i system punktów karnych

Prezydent Czech Petr Pavel podpisał w środę znowelizowany kodeks drogowy, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Niektóre mandaty będą wyższe, zamiast pięciu grup punktów karnych będą tylko trzy. Pod nadzorem opiekuna samochód będzie można prowadzić od 17. roku życia.

Nowelizacja wprowadziła w miejsce pięciu trzy progi punktów karnych przyznawanych za wykroczenia, w zależności od ich wagi: 6, 4 i 2 punkty. W przypadku poważnych wykroczeń wydłuży się czas odebrania uprawnień do kierowania pojazdem. 12 punktów karnych oznacza zatrzymanie prawa jazdy. Listę najczęściej popełnianych wykroczeń, za które policjanci będą wpisywać punkty karne, czyli korzystanie z telefonu komórkowego, przejazd na czerwonym świetle, przekroczenie prędkości, rozszerzono o blokowanie przejazdu tramwajów.

Za jazdę pod wpływem alkoholu kierowca otrzyma sześć punktów zamiast obecnych siedmiu, ale zapłaci mandat w wysokości do 25 tys. koron (ok. 4,6 tys. zł). Jeśli kierowca odmówi poddania się testowi na obecność alkoholu, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 75 tys. koron, (blisko 14 tys. zł). Mandaty wymierzane na miejscu popełnienia wykroczenia wzrastają z 5000 do 5500 koron (z ok. 930 do 1020 zł).

Nowelizacja przewiduje, że w Czechach będą odcinki autostrad, po których będzie można jeździć z prędkością 150 km na godzinę. Kolejną nowością jest to, że od przyszłego roku czescy kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie prawa jazdy i karty pojazdu.

Nowością jest również wprowadzenie prawa jazdy na próbę. Niezależnie od wieku kierowcy ma obowiązywać przez dwa lata. Jeżeli w tym czasie początkujący kierowca popełni poważne wykroczenie, może stracić prawo jazdy, a otrzymanie sześciu punktów karnych oznacza rozmowę z psychologiem oraz szkolenie takie jak dla nowych kierowców.

Z Pragi Piotr Górecki