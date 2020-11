Czechy: Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się ponad pół miliona osób

502 534 osoby zakaziły się dotąd w Czechach koronawirusem - wynika z opublikowanych w środę danych resortu zdrowia. We wtorek wykryto 5854 nowych infekcji, o 1600 więcej niż przed tygodniem. Aktywnych zakażeń jest 78 203. W szpitalach przebywa 5497 pacjentów z Covid-19.

Hospitalizowani stanowią około 6 proc. wszystkich aktualnie zakażonych. Liczba osób z Covid-19 w szpitalach w porównaniu z poprzednim dniem wzrosła o 200. W ciężkim stanie jest 826 osób. Na oddziałach intensywnej opieki medycznej jest wolna ponad połowa łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19.

W statystykach dotyczących wtorku odnotowano 59 zgonów w związku z Covid-19, ale te dane będą aktualizowane w ciągu dnia. Od początku pandemii w Czechach zmarło 7499 osób z tą chorobą.

Aktualnie stan zagrożenia epidemicznego trzeci dzień z rzędu, wyrażany w skali od 0 do 100 punktów, ustalono na 57 punktów. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jeżeli współczynnik ten nie wzrośnie, to po tygodniu możliwe będzie kolejne złagodzenie wprowadzonych obostrzeń. Minister zdrowia Jan Blatny zapowiada, że jeżeli stan zagrożenia epidemicznego na to pozwoli, to już w niedzielę zostaną ogłoszone zmiany, tak by przedsiębiorcy mogli się do nich przygotować i następnego dnia otworzyć swoje firmy. Dotyczy to m.in. sklepów, restauracji, hoteli i galerii. Zniesiony mógłby być zakaz wychodzenia z domu nocą.

Z Pragi Piotr Górecki