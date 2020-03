Czechy: Ograniczenia w związku z epidemią przedłużone do 1 kwietnia

Rząd zdecydował w poniedziałek o przedłużeniu do 1 kwietnia ograniczeń związanych z opuszczaniem miejsc zamieszkania, zamknięciu barów, restauracji, szkół i w funkcjonowaniu niektórych sklepów oraz służb. Pierwotnie miały one zakończyć się we wtorek.

Gabinet przedłużył w poniedziałek wszystkie ograniczenia dotyczące zamkniętych szkół, części sklepów i obowiązku zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, chust lub szalików. Do 1 kwietnia przedłużone zostały ograniczenia w poruszaniu się osób, które zostały wprowadzone by przeszkodzić w rozpowszechnianiu się nowego koronawirusa.

Rząd dodatkowo uznał, że osoby pracujące za granicą, przede wszystkim w Niemczech i w Austrii, muszą tam pozostać przez trzy tygodnie, a jeżeli wrócą do Czech, muszą przejść dwutygodniową kwarantannę. Ta regulacja wejdzie w życie we czwartek rano.

Gabinet zdecydował też o wprowadzeniu skróconego czasu pracy w firmach, które zostały dotknięte ograniczeniami związanymi z epidemią. Budżet wypłaci im od 50 do 80 proc. płacy pracownika. Regulacja ma ograniczyć skutki koronawirusa na rynku pracy. "Sens programu polega na tym, żeby firmy nie zwalniały pracowników" - powiedziała minister pracy Jana Malaczova.

Minister przemysłu i Handlu Karel Havliczek oświadczył, że rząd rozważa także pomoc dla firm, które utrzymują stałe zatrudnienie. Pomoc ta mogłaby polegać na rezygnacji z poboru przez jeden miesiąc ubezpieczenia społecznego.

Rząd zdecydował także o zawieszeniu na czas epidemii oraz kolejnych trzech miesięcy programu rejestrowania podatku VAT za pośrednictwem kas fiskalnych. Po posiedzeniu gabinetu minister finansów Alena Schillerowa sprecyzowała, że w tym czasie żaden płatnik VAT nie będzie musiał ewidencjonować obrotu i ten dotychczasowy obowiązek nie będzie w żaden sposób kontrolowany. Decyzja wymaga zgody parlamentu, którego posiedzenie w szczególnym trybie ma odbyć się we wtorek.

Parlament musi także uchwalić zmiany, przyjęte przez gabinet w poniedziałek na wniosek ministerstwa szkolnictwa o ewentualnej rezygnacji z egzaminów maturalnych. Uznano, że jeżeli szkoły nie zostaną otwarte przed 1 czerwca, tegoroczni abiturienci dostaną dyplomy maturalne na podstawie średnich ocen z trzech lat nauki w liceach.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Izba Poselska parlamentu będzie zajmować się również nowelizacją budżetu, w którym deficyt, o czym zdecydował w poniedziałek gabinet, ma wynosić w miejsce zakładanych dotąd 40 miliardów koron - 200 mld.

Z Pragi Piotr Górecki