Czechy: Ogromny popyt na domy letniskowe i rekreacyjne

Czeskie biura nieruchomości, oferujące domy rekreacyjne i letniskowe, cieszą się sprzyjającą koniunkturą, mimo rosnących cen - pisze w czwartek dziennik „Lidove Noviny” ("LN"). Gazeta wiąże to z prognozowanym brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych.

Wyjazdy do domków rekreacyjnych i letniskowych to w Czechach tradycyjny sposób spędzania wolnego czasu. "Chałupy" to także symbol statusu finansowego i niezależności. Rynek był dotąd w miarę stabilny, chociaż podobny jak teraz popyt rejestrowano kilka lat temu, gdy "arabska wiosna" i zamachy terrorystyczne wypłoszyły podróżnych z kurortów Bliskiego Wschodu i krajów Afryki Północnej.

Jedna z firm pośredniczących w obrocie nieruchomościami po umieszczeniu oferty domu bez kanalizacji w pobliżu Pragi miała 20 zainteresowanych i po dwóch tygodniach sfinalizowała transakcję - relacjonują "LN". Są maklerzy, którzy ogłoszenia ściągali już po dwóch dniach, czasem obiekty sprzedawali pierwszemu zainteresowanemu. Pośrednicy przewidują, że popyt będzie rósł, podobnie jak ceny, które wzrastają nawet o kilkadziesiąt tysięcy euro.

Według "LN" koronawirus doprowadza do renesansu zainteresowania "chałupami". Dla kupujących nie ma zaznaczenia, czy dom na sprzedaż jest do remontu, czy jest zbudowany z drewna, czy jest murowany. Nabywców znajdują także obiekty, wybudowane na wynajmowanych działkach. Maklerzy zauważają, że największe zainteresowania jest w pobliżu Pragi, w kraju (województwie) środkowoczeskim, usteckim, gdzie znajdują się Góry Izerskie, oraz na południu Czech.

"LN" zwracają także uwagę, że rośnie zapotrzebowanie na sezonowe wynajmowanie obiektów rekreacyjnych. Mówi się o 10-krotnym wzroście zainteresowania wynajęciem domku na kilka tygodni lub kilka miesięcy. "To pewnie przesada, ale chętnych znajdzie wszystko, co zostanie zaoferowane" - tak aktualną sytuację skwitował szef jednej z firm pośredniczących w wynajmie.

Z Pragi Piotr Górecki