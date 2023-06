Czechy: Opozycja atakuje rząd za zgodę na „obowiązkową solidarność“ w polityce migracyjnej UE

Czeska opozycja uważa, że minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan z centroprawicowego rządu Petra Fiali nie powinien był zgodzić się na reformę imigracyjną w UE opartą na „obowiązkowej solidarności“. Rakuszan twierdził w środę w Izbie Poselskiej, że reforma jest odrzuceniem zasady obowiązkowej relokacji migrantów.

Były premier, przewodniczący opozycyjnej partii Ano Andrej Babisz powiedział, że porozumienie o "obowiązkowej solidarności" oznacza konieczność przyjęcia przez UE 30 tys. migrantów rocznie. "Nie rozumiem, co się stało, że minister się na to zgodził" - oświadczył Babisz i przekonywał, że decyzja oznacza zaproszenie dla migrantów.

Babisz kilkakrotnie powoływał się stanowisko Polski, która tak jak Węgry odrzuciła reformę.

Zdaniem byłego premiera nowe regulacje, mimo innej nazwy są tym samym co obowiązkowe kwoty, do przyjęcia których w ramach UE nie zgodzili się premierzy Polski, Czech i Węgier. Babisz zaapelował o odrzucenie reformy imigracyjnej i zdymisjonowanie ministra Rakuszana, który zdaniem opozycji nie miał mandatu do jej przyjęcia. Były premier ironicznie podziękował też rządzącym za podsunięcie tematu w kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Na przykład Polski powoływał się kilkakrotnie również lider antyeuropejskiej partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia (SPD) Tomio Okamura. Stanowisko zajęte przez Rakuszana nazwał zdradą. Określił czeski rząd mianem kolaboranckiego i stwierdził, że chce on przekształcić Czechy w kraj imigrantów. Według SPD należy przywrócić ochronę granic państwowych i konsekwentnie odsyłać migrantów do kraju pochodzenia.

Rakuszan uznał reformę przepisów migracyjnych UE za sukces oraz wyraźną podstawę do uporania się z problemem nielegalnej imigracji. Jego zdaniem utrzymanie strefy Schengen wymaga solidarności. "Nie oznacza to obowiązkowych kwot relokacji, a Republika Czeska jest obecnie zwolniona z płacenia jakiejkolwiek składki" - powiedział i sprecyzował, że dotyczy to także innych państw, które przyjmowały migrantów z Ukrainy.

Stanowisko szefa MSW poparł w Izbie Poselskiej premier Fiala. Podkreślił, że dotychczasowe ustalenia nie są ostateczne i będą jeszcze dyskutowane w Parlamencie Europejskim. Jego zdaniem, jeśli UE nie uzgodni zmian w przepisach migracyjnych i azylowych, zagrozi to jej funkcjonowaniu.

Z Pragi Piotr Górecki