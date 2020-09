Czechy: Osoby na kwarantannie głosują w wyborach w systemie drive-in

W Czechach w środę rano rozpoczęło się głosowanie w wyborach lokalnych i częściowo do Senatu osób przebywających na kwarantannie i izolacji. Do godz. 15 głosować można w 78 stanowiskach wyborczych w samochodach, w tzw. systemie drive-in.

Według szacunków ministerstwa spraw wewnętrznych, które w Czechach organizuje wybory, na kwarantannie lub izolacji znajduje się około 16 tys. uprawnionych do głosowania. Są wśród nich także osoby, które przebywają w szpitalach lub domach opieki społecznej i są w izolacji. Będą mogły oddać głos w zamkniętych, specjalnie utworzonych dla nich komisjach wyborczych w czwartek. W piątek i sobotę głosować będą pozostali wyborcy. Osoby przebywające na kwarantannie, które nie skorzystają możliwości głosowania w środę, do wieczora w czwartek mogą poprosić o przyjazd do domów specjalnych komisji.

Głosowaniu z samochodu, popularnie nazywanego drive-in, towarzyszy kilka ograniczeń. Głosujący musi, poza dokumentem tożsamości, przedstawić zaświadczenie o skierowaniu na obowiązkową kwarantannę. Może ono pochodzić od lekarzy lub służb sanitarnych. Wrzucić kart do urn nie mogą osoby, które towarzyszą wyborcy będącemu na kwarantannie, np. kierowcy. Te zasady m.in. mają zapewnić, że wyborcy nie będą próbowali oddawać głosu więcej niż raz.

Głosowanie w samochodach zostało wprowadzone do ordynacji wyborczej w sierpniu br., gdy wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek zasugerował, że osoby przebywające na kwarantannie nie będą mogły uczestniczyć w wyborach. Dyskusja zaowocowała nowymi zasadami w przepisach wyborczych.

W Czechach wybory organizowane są tradycyjnie w piątki w godzinach 14-22 i w soboty w godzinach 8-14.

2 i 3 października wybierani są członkowie samorządów w 13 krajach (odpowiedniki polskich województw) oraz w stołecznej Pradze. Wybierana jest także jedna trzecia senatorów. Skład 81-osobowego Senatu, izby wyższej parlamentu, odnawiany jest co dwa lata. W wyborach do Senatu organizowane są dwa głosowania. Pierwsze odbywa się wraz z głosowaniem w wyborach samorządowych, a drugie tydzień później. Według szacunków analityków w wyborach w piątek i w sobotę frekwencja będzie oscylować około 33 proc.

Z Pragi Piotr Górecki