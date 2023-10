Czechy: Parlament poparł przeniesienie czeskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy

Czescy posłowie poparli we wtorek przeniesienie ambasady Czech w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy. Uznali, że powinno to nastąpić w „dogodnym” momencie. Za przenosinami opowiada się premier Petr Fiala, ale minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky jest przeciwny.

Szef czeskiej dyplomacji podkreślił w specjalnym oświadczeniu, że taki krok stanowiłby naruszenie prawa międzynarodowego i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podobna decyzja byłaby także sprzeczna z jednolitym stanowiskiem Unii Europejskiej.

Lipavsky stwierdził też, iż w dzisiejszych, burzliwych dla bezpieczeństwa czasach nie uważa za rozsądne, aby Republika Czeska zwracała na siebie uwagę społeczności międzynarodowej, podejmując tak zdecydowany krok w kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego. W Czechach zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej, to szef dyplomacji ma prawo do przenoszenia i zamykania ambasad.

Posłowie w specjalnej rezolucji potępili także atak palestyńskiego Hamasu na Izrael i poparli militarny odwet Izraela. Za rezolucją głosowało wszystkich 162 obecnych na sali deputowanych. "Izba Poselska zdecydowanie potępia agresję ruchu terrorystycznego Hamas przeciwko państwu Izrael" - napisano w rezolucji. Stwierdzano też, że Izba popiera i solidaryzuje się z Izraelem i jego narodem oraz popiera pełne prawo Izraela do podjęcia środków wojskowych i innych dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa.

Z Pragi Piotr Górecki