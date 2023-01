Czechy: Parlamentarzyści dla PAP: po wyborze Pavla na prezydenta Czechy są bezpieczniejsze

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych i obrony czeskiego Senatu Pavel Fischer powiedział PAP, że po wyborze emerytowanego generała Petra Pavla na prezydenta Czesi mogą się czuć bezpieczniej. Poseł Pavel Żaczek z komisji obrony i komisji bezpieczeństwa Izby Poselskiej podkreślił, że w kwestiach bezpieczeństwa Pavel wie, o czym mówi.

W pierwszej turze wyborów prezydenckich senator Pavel Fischer sam był kandydatem na najwyższy urząd w państwie. Zajął trzecie miejsce po byłym generale i byłym premierze Andreju Babiszu. "Możemy czuć się bezpieczniej. Pavlowi można zaufać" - powiedział PAP. Podkreślił, że prezydent-elekt długo zajmował się sprawami zagranicznymi i strategicznymi.

Fischer surowo ocenił przegranego w wyborach Andreja Babisza i jego kampanię. Nawiązując do wypowiedzi Babisza o tym, że nie pomógłby Polce w przypadku ataku, senator powiedział, że Babisz obiecywał, że będzie dyplomata. "W jednej chwili spowodował taki dyplomatyczny (incydent), że musiał go tłumaczyć prezydent Milosz Zeman i zajmowali się tym ministrowie spraw zagranicznych NATO" - skomentował.

Członek komisji obrony i wiceprzewodniczący komisji do spraw bezpieczeństwa Izby Poselskiej Pavel Żaczek powiedział PAP, że bezpieczniej mogą się czuć nie tylko Czesi, ale także Polacy i całe wschodnie skrzydło NATO. "To jest człowiek, który wie o czym się mówi i co sam mówi" - zaznaczył. Przyznał, że wybór jego konkurenta oznaczałby ryzyko z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Żaczek podkreślił znaczenie wyboru Pavla dla bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO. "Plany ochrony wschodniego skrzydła NATO, czyli wschodniej granicy Europy, w zasadzie są realizowane zgodnie z planami, które przechodziły przez ręce Pavla, nad którymi pracował" - wyjaśnił.

Z Pragi Piotr Górecki