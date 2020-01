Czechy: Parlamenty V4 chcą bliższej współpracy w dziedzinie obronności

W Pradze w środę spotkali się przedstawiciele parlamentów Grupy Wyszehradzkiej. Opowiedzieli się za dalszą bliską współpracą państw V4 m.in. w dziedzinie produkcji zbrojeniowej, obrony w cyberprzestrzeni, a także zakupów uzbrojenia.

W posiedzeniu wzięli udział senatorzy z komisji obrony: jej przewodniczący Jarosław Rusiecki oraz Bogdan Zdrojewski. Jak wyjaśnili, posłowie z sejmowej komisji obrony nie przyjechali do Pragi z uwagi na głosowania w polskim parlamencie.

Obrady podzielone były na trzy panele, z których pierwszy dotyczył współpracy państw V4 w dziedzinie obronności i wspólnych ćwiczeń; kolejny - wspólnych zakupów na potrzeby obronności, a trzeci - problemów związanych z cyberprzestrzenią.

Senator Rusiecki powiedział PAP, że jednym z problemów we współpracy państw regionu są instytucje, które odpowiadają za uzbrojenie sił zbrojnych. Każdy kraj ma swój system zamówień w sferze bezpieczeństwa, co utrudnia poszukiwanie rozwiązań obniżających koszty. "My potrzebujemy silnej współpracy na etapie badań naukowych i wdrażania tych badań, szczególnie w produkcji zbrojeniowej" - powiedział. Podkreślił, że w krajach V4 funkcjonują przyzwyczajenia wynikające z historii i źle rozumianej konieczności ochrony własnych doświadczeń.

Według senatora Zdrojewskiego wśród państw V4 istnieje zgoda co do kierunków współpracy w dziedzinie wspólnych planów w przemyśle zbrojeniowego. "Wiemy, w którą stronę powinniśmy zmierzać, ale brak jest namacalnych efektów współpracy w postaci wspólnych zakupów, wspólnej polityki w obszarze bezpieczeństwa tego obszaru" - powiedział PAP.

W dyskusji zwracano uwagę m.in. na konieczność rozwijania współpracy państw V4 w dziedzinie obronności z Francją i Niemcami. Podkreślano również znaczenie współpracy w tej dziedzinie z Wielką Brytanią, która opuszcza Unię Europejską.

Czeski senator, były ambasador w Paryżu i analityk spraw międzynarodowych Pavel Fischer, zwrócił uwagę w rozmowie z PAP na znaczenie współpracy z "dalekimi sąsiadami V4", w tym z Londynem, i zapowiedział spotkania przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej z parlamentarzystami z Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem Polska, która po Czechach w lipcu 2020 roku przejmie przewodnictwo w V4, będzie organizować takie spotkania.

Fischer zwrócił także uwagę na zmieniające się środowisko kwestii związanych z bezpieczeństwem. "Bezpieczeństwo nie zaczyna się tam, gdzie zaczynają się nasze granice państwowe, lub gdzie kończy się nasze suwerenne terytorium państwowe. Widzimy, że tak jak w przestrzeni powietrznej, tak i w przestrzeni cybernetycznej potrzebna jest bardzo bliska współpraca" - powiedział PAP czeski senator.

Podkreślił, że współpraca z Polską w dziedzinie obronności jest bardzo ważna. "Po wizycie w krajach bałtyckich i w Elblągu (siedziba Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO) zdajemy sobie sprawę z roli, jaką pełni Polska jako nasz sąsiad" - stwierdził Fischer i dodał, że współdziałanie z polską armią ma szczególne znaczenie.

Czechy do końca czerwca 2020 roku sprawują przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, którą tworzą także Polska, Węgry i Słowacja. W lipcu na kolejne 12 miesięcy przewodnictwo przejmie Polska.

Z Pragi Piotr Górecki