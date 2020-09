Czechy: Pierwsze w historii spotkanie przewodniczących regionów V4

W Czestlicach w pobliżu Pragi odbyło się piątek pierwsze w historii spotkanie przewodniczących regionów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), którą tworzą Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. Część zaproszonych uczestników uczestniczyła w wydarzeniu przez internet.

Na pierwsze forum zaproszono także przedstawicieli regionów z Ukrainy, Niemiec i Austrii. Dyskutowano m.in. o doświadczeniach związanych z innowacją, ochroną środowiska, turystyką i ochroną zabytków kultury. Podczas czterech dyskusji panelowych poruszano także problematykę cyberbezpieczeństwa i cyfryzacji oraz współpracy w ramach Europejskiego Komitetu Regionów.

"W naszym spotkaniu najważniejsze jest to, że powstało z inicjatywy oddolnej i całkowicie spontanicznie" - powiedziała hejtmanka (przewodnicząca samorządu) w kraju (województwie) środkowoczeskim, Jaroslava Pokorna Jermanova, współodpowiedzialna za organizację forum.

Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił, że zawsze ważna jest potrzeba współpracy. "Jestem przekonany, że regiony zaczną pracować nad inicjatywami, które zapewnią bardziej efektywne wykorzystanie potencjału naszych regionów" - powiedział.

Przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego Bernadeta Hordejuk powiedziała PAP, że we współpracy pomaga poprawiająca się infrastruktura w regionach poszczególnych państw V4. Jej zdaniem nie bez znaczenia jest poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców w krajach Grupy.

"Kraje Grupy Wyszehradzkiej wspólnie pokazują się na rynkach w krajach pozaeuropejskich. Współpracują podczas indywidualnych targów turystycznych i udostępniają między sobą informację o targach. Myślę, że wobec takich kierunków, o których dzisiaj wszyscy wiedzą w Europie, a nawet na świecie, jak Kraków, Praga, Budapeszt czy Tatry, także my jako region warmińsko-mazurski mamy bardzo wiele do zaproponowania" - powiedziała Hordejuk.

Zaznaczyła, że w czasie pandemii koronawirusa widać zainteresowanie sprawami i miejscami lokalnymi, które jej zdaniem można wykorzystać w ramach V4.

Prace forum przebiegały w warunkach ścisłego reżimu sanitarno-higienicznego i w wielu wystąpieniach nawiązywano do pandemii koronawirusa. Wiceminister spraw wewnętrznych Czech Jirzi Novaczek, który zastępował objętego kwarantanną wicepremiera i szefa tego resortu Jana Hamaczka, powiedział, że samorządy lepiej poradziły sobie z sytuacją epidemiczną niż niejedne ministerstwa; dodał, że nie tylko w Czechach regiony lepiej znają swoje potrzeby niż rząd centralny.

Przedstawiciel samorządowego regionu trnawskiego ze Słowacji Jozef Viskupicz podkreślił współpracę regionów w pozyskiwaniu środków finansowych z programów europejskich oraz ich znaczenie w latach 2021-2027. Według niego celem powinno być podniesienie jakości życia mieszkańców wszystkich regionów, który to cel przekracza interesy i granice poszczególnych miast, regionów i krajów V4.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova zwróciła uwagę, że to władze lokalne mają do odegrania kluczową rolę w inwestowaniu środków europejskich. Wezwała do szybkiego przygotowania wysokiej jakości projektów i do zapoznania się z prawidłowym administrowaniem środkami z UE.

