Czechy: Pierwsze większe opady śniegu w Karkonoszach i na Szumawie

Na szczytach Karkonoszy i Szumawy spadł pierwszy w tym roku większy śnieg. Powyżej 1000 metrów nad poziomem morza było od 15 do 17 centymetrów. Opady zanotowano także w Jesionikach, gdzie odnotowano około 6 centymetrów śniegu.

To były pierwsze większe opady śniegu w najwyższych partiach gór w Czechach. Wcześniej na szczytach Karkonoszy śnieg padał pierwszy raz po lecie 8 października, ale na Śnieżce było go bardzo mało i od razu topniał. Teraz w utrzymaniu się niewielkiej pokrywy śnieżnej pomogła temperatura poniżej zera stopni Celsjusza oraz silny wiatr, który powodował, że odczuwalna temperatura wynosiła minus 12 stopni. Prędkość wiatru na Śnieżce wynosiła od 70 do 80 kilometrów na godzinę, co nie pozwoliło na uruchomienie kolejki na najwyższą górę w Czechach. W niższych partiach Karkonoszy nie było śniegu, ale padał deszcz.

Pierwszy śnieg w Jesionikach na wschodzie Sudetów spadł w sobotę w nocy. Stało się to później niż w poprzednich latach. W 2022 roku takie opady zanotowano na początku października. 15 października 2020 r. w Jesionikach było już 20 centymetrów. Padający w tym roku pierwszy śnieg nie miał wpływu na sytuację na drodze z Owczarni na szczyt Pradziada, gdzie znajduje się nadajnik radiowy oraz hotel.

Z Pragi Piotr Górecki