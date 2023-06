Czechy: Pierwszy przypadek naruszenia sankcji: mężczyzna chciał dostarczyć do Rosji luksusowe samochody

Gazeta Denik N napisała w piątek, że czeska policja zatrzymała i postawiła zarzuty mężczyźnie, który próbował dostarczyć do Rosji pomimo sankcji luksusowe samochody. Grożą mu trzy lata więzienia lub grzywna. Jest to pierwszy taki przypadek w Czechach od początku agresji Rosji na Ukrainę.

Według Denika N mężczyzna nie ma czeskiego obywatelstwa, ale działa w Czechach od dłuższego czasu. Policjanci z Narodowego Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej (NCOZ) aresztowali go na początku czerwca.

"Mogę ujawnić, że na początku tego miesiąca rozpoczęliśmy ściganie mężczyzny w związku z obchodzeniem sankcji nałożonych na Rosję. Jest to pierwszy taki zarzut i dotyczy jednej osoby", powiedział gazecie dyrektor NCOZ Jiri Mazanek. W Czechach to właśnie centrum odpowiada za policyjne śledztwa związane z ewentualnym naruszeniem reżimu sankcyjnego.

Według dziennikarskich źródeł zatrzymany mężczyzna miał już zakupione i przygotowane do wysłania do Rosji przez Białoruś samochody. Przyznał się do postawionych mu zarzutów.Informacje policji dziennikarze potwierdzili w prokuraturze nadzorującej prowadzone śledztwo. Jeśli mężczyzna zostanie skazany, zgodnie z kodeksem karnym grożą mu trzy lata więzienia lub grzywna.

Nie podając żadnych szczegółów, szef NCOZ powiedział gazecie, że policja wyjaśnia inne podobne sprawy. Do tej pory w Czechach zajmowano się tylko przypadkami firm, które tuż po wybuchu wojny dostarczały do Rosji na przykład towary używane do produkcji materiałów do broni. Zarzutów nie postawiono, a według Denika N Rosjanie mieli namawiać czeskich producentów do obchodzenia embarga poprzez wywóz materiałów do krajów trzecich.

Z Pragi Piotr Górecki