Czechy: Po trzech latach zakończono rekonstrukcję XIX-wiecznego wiaduktu w Pradze

Po trzech latach zakończono w piątek w Pradze rekonstrukcję wiaduktu Negrelliego, który po raz pierwszy oddano do użytku w 1850 r. Trasa kolejowa ma być częścią planowanego połączenia centrum miasta z lotniskiem.

Pierwsze pociągi po zabytkowym wiadukcie łączącym prawobrzeżną i lewobrzeżną część miasta i przebiegającym nad kilkoma ulicami dzielnicy Karlin, rzeką Wełtawą i wyspą Sztvanice, pojadą w poniedziałek.

Premier Andrej Babisz, który wraz z ministrem przemysłu i handlu i zarazem szefem resortu transportu Karlem Havliczkiem, wizytował historyczną budowlę, podkreślił, że po torach będą mogły jeździć pociągi szybkiej kolei prowadzącej na lotnisko im. Vaclava Havla, a także do położonego na północny zachód od Pragi miasta Kladno. Budowa kolejnych odcinków trasy rozpocznie się za trzy lata, a całe połączenie z lotniskiem ma zostać ukończone w 2028 roku.

Rekonstrukcja XIX-wiecznego wiaduktu trwała pół roku dłużej niż planowano, gdyż stan budowli był gorszy od spodziewanego. Z tych samych przyczyn koszt inwestycji wzrósł o ponad 25 proc. Cały remont kosztował około 75 mln euro.

Nad rzeką znajduje się osiem łuków wiaduktu. Pod częścią 11 pozostałych mają powstać niewielkie zakłady gastronomiczne i sklepy. Przed rozpoczęciem remontu były tu zakłady wulkanizacyjne, garaże lub składy surowców wtórnych. Zagospodarowanie obiektu ma potrwać dwa lata.

Wiadukt Negrelliego to pierwszy most kolejowy w Pradze przebiegający nad Wełtawą i drugi najstarszy stojący most w czeskiej stolicy. Został wybudowany w latach 1846-1850, ma 1100 metrów długości, a nazwę nosi po XIX-wiecznym austriackim budowniczym mostów Aloisie Negrellim, który był wykonawcą praskiego wiaduktu.

Z Pragi Piotr Górecki