Czechy: Początek głosowania w regionalnych wyborach samorządowych i częściowych do Senatu

Przy ścisłych zasadach sanitarno-higienicznych z powodu epidemii koronawirusa rozpoczęły się w Czechach w piątek wybory samorządów regionalnych oraz wybory częściowe do Senatu. Lokale będą otwarte do godz. 22. W sobotę będzie można głosować w godz. 8-14.

Dwudniowe wybory do władz różnych szczebli wprowadzono w 1971 r.

Ponad 9700 kandydatów ubiega się o 675 miejsc w 13 radach krajów (województw). Mieszkańcy Pragi, która ma uprawnienia samodzielnego kraju, odbywają się w innym terminie; najbliższe zostaną przeprowadzone w 2022 r. W wyborach senackich, w których odnawiana jest jedna trzecia składu izby wyższej parlamentu, o 27 foteli senatorskich ubiega się 27 235 kandydatów.

Wybory są traktowane jako najbardziej wiarygodne badanie opinii publicznej przed przyszłorocznymi wyborami do Izby Poselskiej (niższej izby parlamentu). W wyborach regionalnych mieszkańcy decydują, kto w regionie będzie odpowiadać m.in. za opiekę zdrowotną, część szkół lub stan dróg. Wyniki wyborów do Senatu określą skład klubów, których siła może decydować o procesie ustawodawczym w kontekście projektów przyjmowanych przez posłów. Aktualnie większość w Senacie mają partie tworzące opozycję w Izbie Poselskiej.

Wyborom towarzyszą ścisłe wymogi sanitarno-higieniczne. Przed wejściem do lokalu każdy musi zdezynfekować ręce oraz nosić maseczkę lub w inny sposób zasłaniać usta i nos. Maseczkę trzeba zdjąć podczas weryfikacji tożsamości. W komisjach są przygotowane jednorazowe maseczki dla tych, którzy zapomną swoich. Osoby, które przyjdą bez maseczek i nie założą ich na wezwanie członków komisji, mimo to mogą oddać głos, ponieważ nie można ograniczać prawa wyborczego. Muszą jednak liczyć się z nałożeniem kary w wysokości do około 370 euro.

W czwartek 3672 wyborców, którzy znajdują się w kwarantannie lub izolacji, zagłosowało z samochodów w specjalnie przygotowanych miejscach. W czwartek dołączyli do nich mieszkańcy tych domów seniorów lub ośrodków pomocy społecznej, które są zamknięte z powodu kwarantanny nałożonej na pensjonariuszy. W piątek i w sobotę, po wcześniejszym zgłoszeniu, do osób przebywających na kwarantannie mogą przyjechać przedstawiciele komisji wyborczych, wyposażeni w stroje ochronne oraz ze specjalną urną wyborczą.

W przypadku wyborów regionalnych na listach kandydatów reprezentujących określone ugrupowanie można zaznaczyć maksymalnie cztery nazwiska. Ordynacja wyborcza zakłada, że wybory senackie odbywają się w dwóch turach. Druga organizowana jest w tydzień po pierwszej. Szacuje się, że w wyborach regionalnych i senackich frekwencja będzie oscylować wokół 33 proc.

