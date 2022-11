Czechy: Podpisano umowę z Ukrainą o uznawaniu czeskich świadectw szkolnych

Czechy i Ukraina zawarły we wtorek umowę o współpracy w zakresie edukacji. Procedury w szkolnictwie mają być ujednolicone, czeskie świadectwa będą uznawane przez ukraińskie szkoły, które ograniczą nauczanie on-line dla uczniów uchodźców znajdujących się w Czechach.

Porozumienie podpisali czeski minister szkolnictwa Vladimir Balaż oraz jego ukraiński odpowiednik Serhij Szkarłet. Zgodnie z porozumieniem, które obejmuje wszystkie poziomy szkolnictwa, Czechy i Ukraina będą wzajemnie uznawać swoje programy i treści edukacyjne.

Ukraińscy uczniowie szkół podstawowych, którzy od 1 września br. podlegają obowiązkowi szkolnemu w Czechach, otrzymają na koniec roku szkolnego certyfikat, który pozwoli na uznanie ich edukacji w ojczyźnie. Wiedzę i umiejętności uczniów szkolnictwa średniego i wyższego będzie można ocenić poprzez platformę Europass.

W czeskich szkołach podstawowych ma zostać ograniczona nauka zdalna, którą szkoły na Ukrainie zapewniają dla dzieci uchodźców. Uznano, że podwójne nauczanie często prowadziło do nadmiernego przeciążenia dzieci. Zgodnie z podpisana umowa nauczanie on-line ograniczać się ma do języka ukraińskiego i przedmiotów uwzględniających ukraińskie realia np. historię Ukrainy. Według ukraińskiego ministra, do Czech trafiło ok. 80 870 ukraińskich uczniów i studentów. Dokładna liczba dzieci i młodzieży, którzy chodzą do czeskich szkół ma być znana pod koniec listopada br.

Z Pragi Piotr Górecki