Czechy: Pokazy lotnicze Dni NATO bez widzów

Bez widzów na lotnisku w Mosznowie koło Ostrawy rozpoczęły się w sobotę Dni Sił Powietrznych i Dni NATO. Zwykle tradycyjną imprezę odwiedzało ponad 200 tys. widzów. W czterogodzinnych pokazach, transmitowanych przez internet, uczestniczyli m.in. żołnierze z Polski.

Imprezę można było śledzić w sieci, a czeska telewizja publiczna pokazywała ją na swoim kanale informacyjnym. Jednymi z najbardziej atrakcyjnych pokazów, które można było obserwować także dzięki zdjęciom z kamer z kokpitów różnych maszyn, było tankowanie w locie samolotu transportowego Airbus A400M. Można było także śledzić symulowany pojedynek niemieckich sił powietrznych i czeskich Gripenów, a także wspólny pokaz mistrza świata Red Bull Air Race Martina Szonki i Ivo Kardosza na Gripenie, którzy latają zaledwie kilka metrów od siebie.

W pokazach uczestniczyli spadochroniarze z Polski z jednostki AGAT. Razem z komandosami z Czech, którzy brali w międzynarodowych misjach m.in. w Bośni, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, zaprezentowali skok bojowy, po którym żołnierze muszą być od razu gotowi do akcji bojowych. AGAT podlega bezpośrednio Dowództwu Operacyjnemu Sił Zbrojnych i już po raz piąty uczestniczy w pokazach w Czechach.

Premier Andrej Babisz, który oglądał inaugurację dwudniowej imprezy, wręczył odznaczenia żołnierzom, policjantom, strażakom i ratownikom medycznym, którzy pomagali w walce z koronawirusem.

"W sytuacjach kryzysowych zawsze polegamy na wojsku. Nie tylko ja i cały rząd, ale całe nasze społeczeństwo. Wszyscy znamy naszą armię i wiemy, że nigdy nas nie zawiedziecie" - powiedział premier. Zapewnił, że nie dojdzie do cięć w budżecie sił zbrojnych i zwrócił uwagę , że w 2027 r. kończy się okres leasingu samolotów Gripen. "To najwyższy czas by zastanowić się nad tym, jak nadal zapewnić naszą suwerenność w przestrzeni powietrznej" - oświadczył.

W nie uczestniczył zapowiadany wcześniej amerykański bombowiec B-52 Stratofortress, który miał do Czech dolecieć bez międzylądowania, ale w związku z usterką powietrznej cysterny KC-135, odwołano jego udział. Podczas pokazów odbyła się premiera samolotu L-39NG z czeskiej wytwórni Aero Vodochody.

Z Pragi Piotr Górecki