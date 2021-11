Czechy: Polscy i czescy naukowcy o rosyjskiej narracji historycznej

W poniedziałek i we wtorek w Pradze odbyły się polsko-czeskie debaty poświęcone problematyce współczesnych narracji historycznych Rosji. Zdaniem dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze Macieja Ruczaja wydarzenia na wschodzie są wspólnym tematem dla Polski i Czech.

Otwierając wtorkową debatę, czeski wiceminister spraw zagranicznych ds. europejskich Alesz Chmelarz zwrócił uwagę na fakt, że Polska i Czechy mają wspólne interesy i wspólne doświadczenia, a "drobne przeszkody nie powinny mieć na to większego wpływu". Minister nawiązał w ten sposób do polsko-czeskiego sporu związanego z kopalnią Turów.

Dla Czechów temat rosyjskiej interpretacji historii, którą Moskwa chciałaby narzucić innym krajom, stał się aktualny dopiero przed dwoma laty, gdy nasi południowi sąsiedzi musieli sobie radzić z atakami rosyjskiej propagandy po zdemontowaniu pomnika sowieckiego marszałka Iwana Koniewa w Pradze, postawieniu pomnika lub wymienienia na tablicach pamiątkowych czynu żołnierzy generała Własowa i ich roli w wyzwalaniu Czech czy też po przemianowaniu placu przed ambasadą Rosji w Pradze na plac Borysa Niemcowa. "Czechy nagle znalazły się w oku cyklonu, w związku z próbami manipulowania przez Rosję historią XX w. tak, by odpowiadała potrzebom bieżącej rosyjskiej polityki" - zauważył wiceminister.

Wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dr Łukasz Adamski powiedział PAP, że Czesi faktycznie mają problem z tzw. pomnikami wdzięczności. "Jest zbieżność interesów Polski i Czech w zwalczaniu rosyjskiej propagandy" - dodał.

Wizja historyczna, jaką promują państwa, jest przedmiotem polityzacji tak w krajach autorytarnych, jak i w demokracjach - zauważył Adamski. "Upolitycznieniu podlega też historia akademicka, ponieważ historycy też mają swe poglądy. Są liberalni albo konserwatywni, a interpretacja, jaką dają w swoich pracach, jest pochodną wartości, które wyznają" - stwierdził w rozmowie z PAP.

Jednym z dyskutantów podczas debat był rosyjski historyk, profesor Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie oraz Niezależnego Uniwersytetu Moskiewskiego Sergiej Miedwiediew. Zwrócił on uwagę na propagandowe wykorzystywanie wojskowej historii Związku Sowieckiego przez obecne władze.

W jego ocenie prezydent Władimir Putin, zastępując obchody rewolucji październikowej Świętem Jedności Narodowej w dniu 4 listopada, kierował się antypolskim nastawieniem, bo na datę święta wybrano dzień, gdy z Kremla została wygnana okupująca go polska załoga.

Zdaniem Adamskiego nie była to kwestia pierwszoplanowa. "Putin podkreślałby tym samym znaczenie militarne Polski, która potrafiła przed wiekami zainstalować swoich żołnierzy na Kremlu", a to z pewnością nie było jego intencją - zaznaczył. W rozmowie z PAP szef Centrum Dialogu i Porozumienia zauważył, że rosyjski historyk ma podobne poglądy na historię zbliżone do wizji jego kolegów z Polski i Czech, którzy wzięli udział w debatach.

Debaty o historii i współczesności firmowane przez czeskie Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych (AMO), Polsko-Czeskie Forum przy wsparciu i udziale Instytutu Polskiego w Pradze, zostało zorganizowane z inicjatywy ministrów spraw zagranicznych Polski Zbigniewa Raua i ówczesnego szefa czeskiej dyplomacji Tomasza Petrziczka.

Z Pragi Piotr Górecki