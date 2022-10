Czechy: Posłowie przyjęli ustawę pozwalającą karać obcokrajowców za naruszanie praw człowieka

Izba poselska czeskiego parlamentu przyjęła w piątek ustawę o krajowych sankcjach przeciwko zagranicznym podmiotom i osobom, które naruszają prawo. Zgodnie z nią będzie można wprowadzać ograniczenia przeciwko organizacjom i reżimom, które naruszają prawa człowieka.

Ustawa, ma pozwolić na wprowadzenie innych lub szerszych sankcji, niż przewidują to ustalenia Unii Europejskiej. Zgodnie z zaakceptowanym przez posłów projektem, to czeski rząd ma decydować o sankcjach na wniosek ministra spraw zagranicznych. Ustawa przewiduje, że osoby, których będą dotyczyć ewentualne sankcje będą mogły złożyć odwołanie do sądu miejskiego w Pradze.

Przyjęcie ustawy nazywanej "prawem Magnickiego" centroprawicowy rząd Perta Fiali zapowiadał w swoim programie. Przygotowanie projektu i jego przyjęcie przez Izbę Poselską przyspieszyła rosyjska inwazja na Ukrainę.

Siergiej Magnicki został aresztowany w Rosji w listopadzie 2008 za rzekome uchylanie się od płacenia podatków, krótko po tym jak oskarżył rosyjską policję i urzędników sądowych o nadużycia finansowe. Wkrótce zmarł w areszcie. W grudniu 2012 roku prezydent USA Barack Obama podpisał ustawę Kongresu, w myśl której Stany Zjednoczone mogą zakazać wjazdu do kraju i zamrozić konta osób, które według USA były zamieszane w łamanie praw człowieka i mogły mieć swój udział w sprawie Magnickiego.

Z Pragi Piotr Górecki