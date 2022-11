Czechy: Posłowie wyrazili zgodę na pobyt i szkolenie ukraińskich żołnierzy

Izba Poselska czeskiego parlamentu wyraziła we wtorek zgodę na pobyt i szkolenie ukraińskich żołnierzy w Czechach. Zatwierdziła również wysłanie czeskich żołnierzy do szkolenia Ukraińców w innych państwach unijnych. Decyzję posłów musi jeszcze potwierdzić senat i podpisać prezydent.

Najprawdopodobniej przyjęciem ukraińskich żołnierzy w Czechach i wyjazdem Czechów na misje szkoleniowe w innych krajach senatorzy zajmą się już w czwartek. Według wcześniejszych informacji szkolenie ukraińskich żołnierzy w Czechach odbędzie się na poligonach przy garnizonie Libava na Morawach i obejmie jednostki zmechanizowane oraz jednostki specjalistyczne na przykład saperów lub specjalistów od broni masowego rażenia, szczególnie broni chemicznej.

Do końca przyszłego roku powinno odbyć się pięć czterotygodniowych turnusów - wynika z rządowych planów. W każdym z nich mogłoby uczestniczyć do 800 ukraińskich żołnierzy. Do innych krajów UE, głównie do Polski, będzie mogło wyjechać 55 żołnierzy.

Według minister obrony Czech Jany Czernochovej czeska armia, szkoląc ukraińskich żołnierzy, zdobędzie nowe doświadczenia. Będą to m.in. informacje o procedurach operacyjnych obu walczących stron. Podkreśliła, że Czesi dowiedzą się, jak walczą Rosjanie i jakie są ich słabe lub mocne strony.

Posłowie zgodzili się we wtorek także na rządową propozycję przedłużenia czeskiego udziału w misji NATO w Iraku. Nową misją ma być wysłanie do 40 wojskowych żandarmów do Kosowa.

Z Pragi Piotr Górecki