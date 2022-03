Czechy: Posłowie zgodzili się na przedłużenie stanu wyjątkowego do końca maja

Czeska Izba Poselska wyraziła we wtorek zgodę na przedłużenie przez centroprawicowy rząd Petra Fiali stanu wyjątkowego do końca maja br. Według rządu stan wyjątkowy jest nadal niezbędny, aby poradzić sobie z napływem ukraińskich uchodźców do Czech.

Z wnioskiem partii koalicji rządzącej nie zgodziły się dwie partie opozycyjne. Przedstawiciele rządu przekonywali, że aktualna regulacja kryzysowa związana z napływem uchodźców z Ukrainy w żaden sposób nie ma wpływu na obywateli Czech. Posłowie przegłosowali dwie rezolucje. Zgodnie z jedną z nich rząd ma przedstawić wszystkie transakcje zawarte w ramach obowiązywania stanu wyjątkowego z pominięciem przetargów. Druga zobowiązuje gabinet do przedstawienia do połowy kwietnia strategii postępowania w kryzysie związanym z ukraińskimi uchodźcami.

Minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan zapewniał posłów, że rząd nie chce wykorzystywać stanu wyjątkowego do robienia czegoś nieuczciwego. Bronił także inicjatywy o przedłużeniu regulacji kryzysowej na 58 dni, a nie jak chciała część polityków na 30 dni. Jego zdaniem w tym czasie sytuacja związana z napływem uchodźców i ich problemami niewiele się zmieni. Gwarancją demokracji, według Rakuszana, jest możliwość natychmiastowego przerwania obowiązywania stanu wyjątkowego przez posłów.

Opozycja w debacie zwracała uwagę, że gabinet, kosztem Ukraińców, nie dba o swoich obywateli. Krytykowano rząd za rozwiązanie problemu cen energii i inflacji.

Z Pragi Piotr Górecki