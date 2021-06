Czechy: Postęp w rozszerzeniu Unii o Bałkany Zachodnie priorytetem czeskiej prezydencji w UE

Minister spraw zagranicznych Czech Jakub Kulhanek w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla agencji CTK stwierdził, że jednym z priorytetów prezydencji Czech w Unii Europejskiej jest postęp w jej rozszerzeniu o kraje Bałkanów Zachodnich. Czechy będą przewodniczyć UE w od połowy 2022 r.

Kulhanek powiedział, że uznałby za sukces, gdyby podczas czeskiej prezydencji udało się ogłosić orientacyjną datę przystąpienia Serbii i Czarnogóry do UE. Jego zdaniem trudno spodziewać się, że w ciągu sześciu miesięcy dojdzie do wielkiego przełomu, ale ma nadzieję na postęp. Uważa też, że Czechy mogłyby zorganizować spotkanie na szczycie UE- Bałkany Zachodnie.

Kolejnym priorytetem, o którym w wywiadzie wspomniał Kulhanek, jest wzmocnienie współpracy transatlantyckiej. Kulhanek chciałby, aby szczyt UE-USA odbył się w Pradze. "Szczerze mówiąc, to ambitna inicjatywa, ale z drugiej strony, dlaczego nie spróbować?" - powiedział. Podobne szczyty odbywają się zazwyczaj w Brukseli, dlatego uważa, że dobrym pomysłem byłoby przybliżenie Europy Czechom poprzez to spotkanie. "Myślę, że byłby to również miły gest, że Unia Europejska to nie tylko Bruksela" - dodał. Wcześniej premier Andrej Babisz mówił, że w czasie prezydencji, chciałby zorganizować w Pradze szczyt prezydentów i premierów UE.

Szef czeskiej dyplomacji odniósł się także do stosunków czesko-rosyjskich, które po ujawnieniu udziału rosyjskich agentów w wybuchu w składzie amunicji w Vrbieticach w 2014 r., są bardzo złe. Według Kulhanka jednym z warunków wstępnych poważnego dialogu politycznego z Rosją byłoby wykreślenie przez Moskwę Czech z listy krajów nieprzyjaznych. Uważa, że relacje z Rosją powinny być pragmatyczne i oparte na wzajemnym szacunku. Podkreślił, że decyzja o kierunku kontaktów z Moskwą będzie należeć do następnego rządu, który powstanie po wyborach w październiku br.

Z Pragi Piotr Górecki