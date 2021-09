Czechy: Praskie lotnisko nasila kontrole dokumentów ze względu na przepisy epidemiczne

Od środy na lotnisku Vaclava Havla w Pradze ze względu na przepisy epidemiczne nasilono kontrole dokumentów pasażerów przylatujących do Czech. Będą je sprawdzać pracownicy lotniska, straż graniczna i celnicy.

Zarząd portu lotniczego wyjaśnił, że wzmocniona kontrola jest reakcją na rosnący ruch na lotnisku, przyjęto też założenie, że zainteresowanie podróżami do Pragi będzie rosło.

W dwóch terminalach podczas kontroli granicznej będą sprawdzane dokumenty związane z wymogami obowiązującymi osoby przyjeżdżające do Czech. Dotyczy to certyfikatów szczepień, zaświadczeń o przebytej chorobie na Covid-19 lub ważnych negatywnych testów na koronawirusa. Sprawdzany jest także formularz przyjazdowy do Czech.

Zdaniem zarządu lotniska wzmocnione kontrole powinny zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów i personelu.

Od minionego tygodnia Czechy uznają szczepienia przeciw koronawirusowi wykonane poza Unią Europejską, o ile wykorzystana szczepionka jest zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA) lub Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pozwala to m.in. na wjazd Brytyjczykom, którzy są zaszczepieni preparatem firmy AstraZeneca produkowanym w Indiach.

Z Pragi Piotr Górecki