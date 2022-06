Czechy: Prawie 77 tys. Ukraińców znalazło pracę w Czechach

Prawie 77 tys. Ukraińców znalazło pracę w Czechach. Władze szacują, że w kraju jest od 280 do 300 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy, głównie kobiet z dziećmi. Dokładnej liczby uchodźców nie da się ustalić, niektórzy z nich wyjeżdżają z Czech do innych krajów lub wracają do domu.

Zdaniem wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych Vita Rakuszana liczby pokazują, że uchodźcy nie przyjeżdżają do Czech, aby wykorzystywać system socjalny, ale chcą tu żyć. Dodał, że zdecydowana większość Ukraińców ma nadzieję na zakończenie wojny w ich kraju.

Na konferencji prasowej związanej z przypadającym w poniedziałek międzynarodowym dniem uchodźców szef MSW poinformował, że w ciągu trzech miesięcy trwania rosyjskiej inwazji Praga udzieliła ochrony międzynarodowej 378104 uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Rakuszan przekazał, że zaczyna funkcjonować jednolity europejski system informacyjny, dzięki któremu będzie można sprawdzić, czy uchodźca, który zarejestrował się w jednym z krajów Unii Europejskiej, nie mieszka w rzeczywistości w innym kraju. System ma pomóc między innymi w zapisach dzieci do szkół.

W Czechach najwięcej uchodźców przebywa w Pradze. Władze miasta zdecydowały o zamknięciu w miniony czwartek stołecznego Centrum Pomocy i Wsparcia dla Ukrainy. Burmistrz Pragi Zdenek Hrzib uzgodnił z premierem Petrem Fialą, że będą wdrażane środki motywujące uchodźców do przenoszenia się do mniej zatłoczonych miejscowości w Czechach. Rakuszan zapowiedział, że zostaną przedstawione w przyszłym tygodniu.

Z Pragi Piotr Górecki