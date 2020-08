Czechy: Premier Babisz potępia interwencję milicji w Mińsku

Premier Czech Andrej Babisz potępił w poniedziałek interwencję milicji przeciwko demonstrantom w Mińsku w nocy po niedzielnych wyborach prezydenckich na Białorusi. Na Twitterze napisał, że Białorusini mają prawo do wolności słowa i demokracji.

"Potępiam przemoc milicji i brutalne represje na pokojowych demonstracjach w Mińsku. Takie postępowanie w żadnym wypadku nie powinno mieć miejsca obecnie w Europie" - napisał Babisz.

W podobnym tonie wypowiedział się Rudolf Jindrak, odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w kancelarii prezydenta Czech Milosza Zemana. "Uważnie śledzimy wydarzenia wokół rejestracji kandydatów na prezydenta, przebieg wyborów i kolejne gwałtowne starcia. Interwencje przeciwko kandydatom i opozycji zasługują na dokładne śledztwo" - napisał Jindrak.

Przebieg wyborów na Białorusi i interwencję milicji skrytykował czeski resort spraw zagranicznych. MSZ wezwało białoruskie władze, by przestały karać obywateli za korzystanie z praw, jakie gwarantuje im konstytucja. Resort skrytykował również wykluczenie z wyborów głównych kandydatów opozycji, sam przebieg głosowań i liczenie głosów.

"Uważamy za godne pożałowania uniemożliwienie działań wyborczej misji obserwacyjnej OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), jedynej wiarygodnej organizacji międzynarodowej, która monitoruje wybory w tym regionie" - czytamy w oświadczeniu MSZ przekazanym prasie. Podkreślono w nim, że Czechy w każdych okolicznościach będą wspierać wolność słowa i uczciwe współzawodnictwo polityczne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do starć z milicją w Mińsku, Witebsku, Grodnie i innych miastach Białorusi. Protesty wybuchły po ogłoszeniu oficjalnego sondażu exit poll, według którego w wyborach zwyciężył urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka. Obrońcy praw człowieka z centrum Wiasna poinformowali, że w starciach z milicją zginęła co najmniej jedna osoba. Białoruskie MSW zaprzeczyło, by ktoś zginął. Milicja użyła gazu łzawiącego, granatów błyskowych, pocisków gumowych i armatek wodnych. Według świadków, samochód milicyjny wjechał w grupę protestujących.

Łukaszenka oświadczył w poniedziałek, że uczestnikami powyborczych protestów "sterowano z Polski, Wielkiej Brytanii i Czech". Według niego świadczą o tym zarejestrowane połączenia telefoniczne z zagranicy na Białoruś.

Z Pragi Piotr Górecki