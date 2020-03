Czechy: Premier: Chiny powinny wymienić swojego ambasadora

Chiny powinny wymienić swojego ambasadora w Czechach - oświadczył czeski premier Andrej Babisz. To reakcja na list chińskiego ambasadora do władz Czech, w którym dyplomata zawarł pogróżki w związku z planowaną wizytą ówczesnego szefa czeskiego Senatu na Tajwanie.

"Ten człowiek jest dość specyficzny, ale to, co napisał, jest absolutnie niedopuszczalne, musimy to odrzucić" - powiedział Babisz o ambasadorze Zhangu Jianminie w czeskiej telewizji publicznej.

Czeskie media przypomniały, że premier spotkał się z Zhangiem w 2018 r. po ostrzeżeniu ze strony czeskich służb o zagrożeniu dla bezpieczeństwa w związku z produktami chińskich koncernów technologicznych Huawei i ZTE. Zhang powiedział wówczas, że premier obiecał mu naprawę popełnionego błędu, a Babisz zarzucił mu później kłamstwo.

Poniedziałkowa wypowiedź Babisza o ambasadorze Chin to reakcja na list, jaki w styczniu przesłała do kancelarii prezydenta Czech Milosza Zemana chińska ambasada w Pradze. Placówka zagroziła w liście, że planowana wizyta ówczesnego przewodniczącego Senatu Jaroslava Kubery na Tajwanie spowoduje straty dla czeskich firm działających na chińskim rynku. W ChRL działalność prowadzą m.in. Skoda Auto i należąca do najbogatszego Czecha Peter Kellnera firma finansowa Home Credit Group.

List z kancelarii Zemana trafił do Senatu. Kubera, który planował wizytą na Tajwanie, zmarł nagle 20 stycznia. Jego następca Milosz Vystrczil mówił w lutym, że nie może zadeklarować, czy uda się na Tajwan czy nie, oraz zapowiedział konsultacje w tej sprawie z resortem spraw zagranicznych, byłym przewodniczącym senatu Petrem Pithartem i ekspertami.

Vystrczil zapowiedział, że na zapowiedzianym na środę spotkaniu czterech najwyższych przedstawicieli państwa - prezydenta, premiera i przewodniczących obu izb parlamentu - będzie się domagać działań zmierzających do wymiany przez Chiny ambasadora. Media oceniają jako możliwe, że po tym spotkaniu, poświęconym polityce zagranicznej Czech, Vystrczil podejmie ostateczną decyzję, czy w najbliższym czasie odwiedzi Tajwan.

Stosunki między Chinami a Czechami popsuły się po zerwaniu jesienią zeszłego roku umowy o współpracy między Pekinem a Pragą, w której znajdował się zapis o akceptowaniu przez czeską stronę zasady polityki jednych Chin. Babisz podkreślał wówczas, że nie ma wpływu na politykę samorządowych władz stolicy, a jego rząd przestrzega zasady jednych Chin.

Z Pragi Piotr Górecki