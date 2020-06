Czechy: Premier: czescy eurodeputowani stoją za rezolucją o konflikcie interesu

Premier Czech Andrej Babisz uznał w sobotę, że to czescy posłowie do Parlamentu Europejskiego stoją za przyjętą w piątek rezolucją PE o jego możliwym konflikcie interesów. Premier uważa, że rezolucja ma na celu wpłynięcie na wynik audytów w Unii Europejskiej.

"Nie chcę w znaczący sposób komentować rezolucji. Jak wszyscy wiedzą, popierali ją czescy eurodeputowani, którzy robią wszystko, aby zaszkodzić Czechom w Brukseli" - oświadczył Babisz i dodał, że walka polityczna z Czech została przeniesiona do Parlamentu Europejskiego.

Uznał także, że rezolucja ma wpłynąć na przebieg audytów prowadzonych przez instytucje Unii. Jego zdaniem postępowanie PE można traktować jako formę nacisków politycznych na wymiar sprawiedliwości w Czechach oraz jako ingerencję w sprawy wewnętrzne kraju, którymi powinny zajmować się niezależne organy.

W piątek posłowie do PE zdecydowaną większością głosów uchwali rezolucję, wzywająca do rozwiązania możliwego konfliktu interesów Babisza. Według eurodeputowanych na decyzje szefa rządu może mieć wpływ fakt, że jednocześnie ma udział w podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania funduszy europejskich, a jednocześnie kontroluje holding Agrofert.

Rezolucja wzywa Komisję Europejską do stosowania "zerowej tolerancji" wobec konfliktów interesów. Do władz w Czechach zaapelowała o stworzenie niezawodnego systemu wykrywania i zwalczania konfliktów interesów. Rezolucja jest niewiążąca.

Założony przez Babisza holding Agrofert skupia ponad 200 firm, zatrudniających ponad 34 tys. osób. To największy podmiot gospodarczy w czeskim sektorze rolnym i tamtejszym przemyśle spożywczym, a także drugi co do wielkości w czeskim przemyśle chemicznym.

Babisz inwestował także w media oraz gospodarkę leśną. Czeskiemu premierowi zarzuca się, że nadal kontroluje holding, który otrzymywał miliony euro z unijnych dotacji. Babisz był właścicielem wszystkich akcji holdingu do lutego 2017 roku, kiedy to, kierując się przepisami czeskiej ustawy o konflikcie interesów, przekazał je w całości funduszom powierniczym. Premier nazywa ustawę "lex Babisz" i twierdzi, że postępował i postępuje w zgodzie z czeskim prawem. Media sugerują jednak, że Komisja Europejska dysponuje dowodami na związki Babisza z jego byłymi firmami.

Z Pragi Piotr Górecki