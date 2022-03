Czechy: Premier: do tej pory przybyło około 300 tys. uchodźców z Ukrainy

Premier Czech Petr Fiala powiedział we wtorek w Izbie Poselskiej, że do tej pory do Republiki Czeskiej przybyło około 300 tys. uchodźców z Ukrainy. Oświadczył, że rozumie rozczarowanie ludzi z powodu wzrost cen energii, paliw i żywności, ale - jak to ujął - głównym winowajcą jest prezydent Rosji Władimir Putin.

Naszym wspólnym celem jest opieka nad żonami i dziećmi Ukraińców, którzy walczą za swój kraj - stwierdził Fiala.

Premier stanowczo odrzucił krytykę, że z powodu sytuacji na Ukrainie gabinet zapomina o obywatelach Czech. "To jest kłamstwo" - powiedział.

Fiala powtórzył, że nie chce niczego ukrywać przed ludźmi. "Wojna na Ukrainie będzie dotyczyć nas wszystkich. Kryzys związany z uchodźcami dotknie nas wszystkich. Konsekwencje polityki Putina, wojna Putina dotkną nas wszystkich i nie może być inaczej. Każdy z nas będzie musiał poświęcić część swojej wygody" - zauważył.

Zdaniem szefa rządu Czech, ludzie nie mogą ulegać dezinformacji i rosyjskiej propagandzie.

Z Pragi Piotr Górecki