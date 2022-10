Czechy: Premier Fiala po szczycie EPC: chcieliśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji (aktualizacja)

W Pradze zakończył się w czwartek wieczorem pierwszy szczyt nowego formatu - Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC), w którym uczestniczyli przywódcy 44 europejskich państw. Premier Czech Petr Fiala podkreślił, że nowa formuła nie zastąpi istniejących organizacji, ale ma być przestrzenią do szerszej dyskusji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Według prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który jest inicjatorem powołania Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w Pradze zaprezentowała się wspólnota odrzucająca rosyjską agresję.

Czeski premier powiedział, że istnieje potrzeba stworzenia przestrzeni dla nieformalnej wymiany poglądów w Europie. "Naszym wspólnym celem jest współpraca na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu Europy" - powiedział Fiala. Uznał EPC za użyteczny format i zapowiedział, że kolejne spotkanie odbędzie się w Mołdawii, a następnymi gospodarzami mają być Hiszpania i Wielka Brytania.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu powiedziała, że zorganizowanie drugiego szczytu w Kiszyniowie mogłoby pomóc jej krajowi w szybszym wejściu do UE. "Postrzegamy EPC jako platformę zbudowaną na wspólnej solidarności i zaufaniu" - stwierdziła.

Jej zdaniem kraje europejskie osiągną pokój i bezpieczeństwo tylko wtedy, gdy będą działać razem i solidarnie. Sandu stwierdziła, że Wspólnota Europejska musi pomóc Ukrainie w przywróceniu integralności terytorialnej. "Potępiamy rosyjską agresję i nielegalną aneksję terytoriów ukraińskich, jesteśmy zaangażowani w sprawę Ukrainy, by pomóc Ukrainie odzyskać suwerenność" - oświadczyła.

Macron powiedział, że 44 kraje europejskie dały jasno do zrozumienia, że potępiają rosyjską agresję i wspierają Ukrainę. Dodał, że Europa potrzebuje więcej jedności w coraz bardziej złożonym świecie, przed którym stoi wiele wyzwań. "Chcę powiedzieć, że moment, który przeżywamy, jest ważny z kilku powodów. (Europejska Wspólnota Polityczna -PAP) to stara idea, która staje się rzeczywistością. Jest UE i niektóre z krajów tu zebranych chcą do niej przystąpić. Niektóre kraje właśnie wyszły z UE, inne nie chcą do niej przystąpić. Ale wszyscy współdzielimy jeden kontynent, od Kaukazu po Islandię. Mamy też wspólną historię" - powiedział Macron.

"Cieszyliśmy się, że możemy usłyszeć ukraińskiego prezydenta i mieć u swego boku ukraińskiego premiera. Premier Armenii Nikol Paszynian spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem po raz pierwszy od wyboru w 2018 roku. Przyczyniło się do tego spotkanie w Pradze. Poruszyliśmy inne kwestie: konflikt Armenia-Azerbejdżan, napięcia między Grecją a Turcją" - zaznaczył Macron.

Wspomniał również o możliwości współpracy w zakresie ochrony cybernetycznej przed atakami z Iranu i innych kierunków.

Podczas pierwszego spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej dyskutowano o pokoju, stabilności, migracji, bezpieczeństwie energetycznym i gospodarce. Obok państw członkowskich Unii Europejskiej w szczycie uczestniczyli przywódcy z 17 innych krajów, m.in. z Bałkanów Zachodnich, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Turcji. Zaproszenia nie otrzymały Rosja i Białoruś.

Z Pragi Piotr Górecki

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.