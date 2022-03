Czechy: Premier: Madeleine Albright wniosła wielki wkład w bezpieczeństwo naszego kraju

Premier Czech Petr Fiala powiedział w środę, że zmarła tego dnia była amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright wniosła niezwykły wkład w rozwój bezpieczeństwa Republiki Czeskiej. "Zasługuje na wielki podziw i składamy cześć jej pamięci" - dodał szef rządu.

Fiala podkreślił, że dzięki Albright możliwe jest w Czechach poczucie bezpieczeństwa wynikające z członkostwa w NATO. "To jest coś, co zasługuje na nasz wielki podziw i głęboki szacunek" - powiedział premier pod adresem amerykańskiej polityk, która odegrała ważną rolę przy wejściu krajów Europy Środkowej do NATO.

Mająca żydowskie korzenie Albright urodziła się w Czechosłowacji w 1937 roku. Rodzice uciekając przed Niemcami schronili się w Londynie. Po wojnie wrócili do Pragi, skąd jej ojciec został wysłany na placówkę do Belgradu. Po objęciu rządów przez komunistów w 1948 roku zdecydował się na emigrację z rodziną do Stanów Zjednoczonych.

"Nikt w USA nie zrobił dla nas tyle, co ona. Zastanówmy się nad tym w czasie, gdy NATO chroni nas przed aroganckim ekspansjonizmem Rosji" - napisał na Twitterze Alexandr Vondra, dawny dysydent i współpracownik Vaclava Havla, były minister obrony i spraw zagranicznych, a także były ambasador w USA i prywatnie dobry znajomy Albright.

Z Pragi Piotr Górecki