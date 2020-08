Czechy: Premier Morawiecki i prof. Nowak w mediach o Bitwie Warszawskiej

W przypadającą w sobotę setną rocznicę Bitwy Warszawskiej w czeskim dzienniku "Lidove Noviny" ukazał się artykuł premiera Mateusza Morawieckiego. Portal Echo24 opublikował z kolei opisujący te wydarzenia tekst prof. Andrzeja Nowaka.

"Wojna polsko-radziecka to kluczowy punkt dla całej Europy" - rozpoczyna swój artykuł Mateusz Morawiecki. Tekst ukazał się w sobotnim, papierowym wydaniu jednego z największych czeskich dzienników.

Według Morawieckiego stoczona 15. sierpnia 1920 r. bitwa powinna być wymieniana "jako decydujący moment w walce z totalitaryzmem w Europie", a z powodu żelaznej kurtyny jej znaczenie "dla dziejów Europy nie zapisało się w pamięci świata w sposób, na jaki zasługuje".

Podpisany pod artykułem nie tylko jako premier, ale i jako historyk (premier ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego) Morawiecki opisuje następnie Bitwę Warszawską jako kulminacyjny moment kształtowania się nowoczesnego narodu polskiego, który skonsolidował się "wokół najbardziej nowoczesnych pojęć - pozytywizmu, demokratycznych reform, upodmiotowienia kobiet i mas społecznych".

Odparcie ofensywy sowieckiej w 1920 r. powstrzymało ekspansję komunizmu na zachód i rozszerzenia rewolucji na tereny całej Europy - pisze historyk i sowietolog prof. Andrzej Nowak w tekście, który w sobotę ukazał się na stronach czeskiego portalu Echo24.

Badacz zaznacza, że Lenin i jego towarzysze już od 1918 r. planowali opanowanie Polski, by następnie wspomóc rewolucję w Niemczech. Ofensywa nie doszła jednak do skutku, ponieważ bolszewicy zajęci byli wojną domową w Rosji. Sowieci do tych planów wrócili na początku 1920 r.

Nowak podkreśla rolę marszałka Józefa Piłsudskiego i jego wizję stworzenia federacji z udziałem Polski, Litwy i Ukrainy, która wspólnie przeciwstawiłaby się imperialnym planom Moskwy. Chociaż ostatecznie nie została ona zrealizowana, Polsce udało się jednak odeprzeć komunistyczne armie i ustrzec przed sowietyzacją nie tylko własny kraj, ale i dużą cześć Europy - kończy swój artykuł historyk.

Teksty opublikowano w ramach projektu "Opowiadamy Polskę światu" przygotowanego z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej.

Artykuły pokazujące skalę i wpływ Bitwy Warszawskiej 1920 na dzieje Europy opublikowały media m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech i Ukrainie, Malcie, jak również w Algierii, Peru czy Indonezji.