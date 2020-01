Czechy: Premier Morawiecki przybył do Pragi na spotkanie V4 z udziałem Austrii

Premier Mateusz Morawiecki w czwartek rano przybył do Pragi, gdzie odbędzie się spotkanie szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem kanclerza Austrii Sebastiana Kurza. Wśród tematów spotkania są kwestie wieloletniego budżetu UE oraz Europejski Zielony Ład.

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział PAP przed wylotem, że spotkanie będzie podzielone na dwie części. "Rano odbędzie się spotkanie w gronie szefów rządów V4, a następnie do premierów dołączy kanclerz Austrii" - zaznaczył.

"Celem rozszerzonego formatu spotkania jest skonsultowanie tematów z bieżącej agendy unijnej i wyszehradzkiej oraz zapoznanie się ze stanowiskiem Austrii w odniesieniu do omawianej problematyki" - podkreślił Müller.

Jak dodał, wśród tematów dyskusji znajdą się kwestie m.in.: pracowników delegowanych, polityki społecznej, wieloletniego budżetu UE, migracji, polityki rozszerzenia Wspólnoty, polityki energetycznej, a także Europejski Zielony Ład.

W pierwszej połowie grudnia ub.r. Komisja Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład, czyli projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 roku. Na grudniowym szczycie w Brukseli przywódcy unijni porozumieli się w sprawie osiągnięcia neutralności klimatycznej. Polska, jak podkreślono we wnioskach, nie mogła "zobowiązać się do realizacji tego celu" na tym etapie. Szefowie państw i rządów mają wrócić do tej sprawy w czerwcu bieżącego roku.

We wtorek KE przyjęła propozycję w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) i mechanizmu wspierania regionów, w których realizacja polityki klimatycznej będzie najbardziej bolesna. Pieniądze mają być dostępne dla wszystkich państw UE, a nie tylko tych z regionami węglowymi.

Komisja nie przedstawiła we wtorek podziału środków dla wszystkich państw członkowskich. Z dokumentów, z którymi zapoznała się PAP, wynika, że z 7,5 mld euro "świeżych pieniędzy" na FST do Polski skierowanych ma być 2 mld euro.

Z kolei z ponad 100 mld euro zmobilizowanych przez mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego poza funduszem FST będą też inne środki z unijnego budżetu, a także nisko oprocentowane kredyty z programu Invest EU i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do Polski ma trafić ponad 27 mld euro. To zdecydowanie najwięcej ze wszystkich państw członkowskich.

Resort klimatu podał w środę, że propozycja KE otwiera możliwości inwestycyjne dla Polski w wysokości 100 mld zł. "Propozycja Komisji Europejskiej w sprawie mechanizmu wsparcia transformacji regionów najbardziej uzależnionych od węgla jest potwierdzeniem uznania przez naszych europejskich partnerów wyjątkowej sytuacji Polski. Nasza dobra pozycja w tych negocjacjach klimatycznych została odzwierciedlona w zaproponowanym podziale środków" - ocenił cytowany w środowym komunikacie resortu minister klimatu Michał Kurtyka.

Z programu prasowego czwartkowego szczytu wynika, że ok. godz. 13 zaplanowana jest wspólna konferencja prasowa szefów rządów.

Z Pragi Rafał Białkowski