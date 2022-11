Czechy: Premier Morawiecki: „ruski mir” jest rakiem zagrażającym całej Europie

"Ruski mir" to rak zagrażający nie tylko większości rosyjskiego społeczeństwa, ale i całej Europie - powiedział premier Mateusz Morawiecki w przesłaniu wideo do uczestników konferencji Platformy Europejska Pamięć i Sumienie. To trwające od czwartku w czeskiej Pradze wydarzenie, poświęcone m.in. rosyjskiej dezinformacji.

Badacze i politycy dyskutują w Pradze o historii zagrożeń hybrydowych i o tym, jak znajomość minionych czasów może pomóc w obronie przed rosyjską propagandą.

Premier Morawiecki zaznaczył, że Rosja prowadzi wojnę hybrydową, której celem jest nie tylko ludność rosyjska, ale także środowiska opiniotwórcze na całym świecie. "Historia jest jednym z kluczowych narzędzi, którymi Rosja posługuje się od wielu lat. Nie możemy pomijać ani lekceważyć tego zagrożenia. Brak naszej europejskiej reakcji na rosyjską propagandę może zachęcić Rosję do dalszego kwestionowania dobrze udokumentowanych i znanych faktów historycznych" - podkreślił szef polskiego rządu.

Morawiecki zwrócił uwagę, że w 2021 roku Rosja przyjęła przepisy zakazujące zrównywania działań ZSRR i niemieckiej III Rzeszy, co prowadzi do eliminacji faktów historycznych, które nie pasują do rosyjskiej narracji o II wojnie światowej. Podobną funkcję spełniają sądy sankcjonujące tak zwane kłamstwo katyńskie - dodał. Premier zaznaczył, że putinowska ideologia "ruskiego miru" zastąpiła dwudziestowieczny komunizm. "To nie jest szaleństwo, ale przemyślana strategia, która już otworzyła bramy do ludobójstwa" - podkreślił.

Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia jest międzynarodową organizacją pozarządową. Zrzesza muzea, archiwa, instytucje pamięci z różnych krajów. Z Polski są to np. Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodek Pamięć i Przyszłość z Wrocławia. Obecnie Platforma liczy 68 członków z 23 krajów.

Z Pragi Piotr Górecki