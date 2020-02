Czechy: Premier: nie spodziewam się porozumienia na szczycie UE

Premier Czech Andrej Babisz oświadczył w środę na posiedzeniu komisji ds. europejskich Izby Poselskiej, że nie spodziewa się na czwartkowym szczycie Unii Europejskiej porozumienia w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Ocenił, że stanowiska krajów zbyt się różnią.

Czeski premier powiedział także, że zaprezentowany projekt budżetu faworyzuje bogatsze kraje. "Sadzę, że się nie porozumiemy. Różnice są ogromne" - powiedział o rozpoczynającym się w czwartek spotkaniu, które może przeciągnąć się do soboty.

Nie zgodził się ze stanowiskiem niektórych europejskich polityków, którzy uważają, że nie należy już opóźniać przyjęcia unijnego budżetu.

Babisz jest zdania, ze szczyt będzie dopiero pierwsza okazją do poważnej debaty na najwyższym szczeblu. Nie sprecyzował, czy Czechy mają w planie zastosowanie weta w przypadku nieprzyjęcia ich postulatów.

"Mam wrażenie, że projekt idzie na rękę bogatszym państwom i nie jest wyważony" - nie po raz pierwszy skrytykował projekt. Zdaniem premiera występuje nierównowaga między tradycyjną i nową polityką Unii Europejskiej. Ograniczane są środki na stare priorytetowe programy, jak polityka rolna lub fundusz spójności, a kraje Europy Zachodniej chcą orientować budżet na walkę ze zmianami klimatu lub problematykę digitalizacji i bezpieczeństwo.

Czechy odrzucają cięcia w polityce spójności, które oznaczałyby ograniczenie środków dla ich kraju. "Propozycja ograniczenia (środków dla Czech) o 180 mld koron (ponad 7 mld euro) jest nie do przyjęcia" - powiedział Babisz.

Podczas posiedzenia posłowie wezwali premiera, by skoncentrował się także na pozyskaniu środków z programów centralnych, w czym do tej pory - zdaniem posłów - rząd nie miał sukcesów. Politycy opozycji zwrócili uwagę, ze znaczenie tych programów będzie rosło wraz ze zbliżaniem się Czech do bogatszych państw. Komisja zaapelowała też do Babisza, żeby na szczycie wsparł projekty zwiększające bezpieczeństwo Europy, w tym dotyczące ochrony granic zewnętrznych UE.

Z Pragi Piotr Górecki