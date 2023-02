Czechy: Premier: wojna na Ukrainie w największym stopniu dotyczy wschodniego skrzydła NATO

Premier Czech Petr Fiala powiedział w środę przed odlotem do Warszawy na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem i liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki, że wojna na Ukrainie w największym stopniu dotyczy właśnie krajów wschodniej flanki NATO. Uznał, że Biden słusznie wybrał Warszawę na wygłoszenie zasadniczego przemówienia.

Odnosząc się do wizyty amerykańskiego prezydenta w Europie, Fiala podkreślił, że rzeczą fundamentalną jest jego obecność w Kijowie i w Warszawie w rocznicę wybuchu wojny. "Właśnie w Warszawie wygłosił zasadnicze przemówienie. To oczywiście ważne, że Stany Zjednoczone nie tylko wykazują intensywne zainteresowanie sytuacją w Europie i sytuacją na Ukrainie, ale że (również) aktywnie pomagają. (...) I co jest ważne z tego przemówienia, to to, że prezydent Biden potwierdził wysiłki, zainteresowanie, zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do pomocy we wspieraniu Ukrainy i do udziału w (ochronie) bezpieczeństwa kontynentu europejskiego" - powiedział Fiala.

Dodał, że nie chce przesądzać wyniku spotkania Bukaresztańskiej Dziewiątki, którą tworzą kraje wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Według niego jest to jednak ważny sygnał współpracy euroatlantyckiej. USA pokazują, że są świadome niebezpiecznej sytuacji w Europie i zagrożeń, na jakie narażone są zwłaszcza kraje tworzące wschodnie skrzydło NATO. Rocznica agresji dodaje spotkaniu B9 z amerykańskim prezydentem dodatkowy wymiar - zauważył Fiala.

Fiala spotka się w Warszawie również z premierem Mateuszem Morawieckim. Zapowiedział, że będą rozmawiać o pomocy dla Ukrainy, ale także o sprawach dwustronnych. Czeski premier wymienił w tym kontekście energetykę i transport.

Z Pragi Piotr Górecki