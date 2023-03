Czechy: Prezydenci Węgier i Czech za działaniami na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie

Prezydenci Węgier Katlin Novak i Czech Milosz Zeman stwierdzili w piątek w Pradze, że należy działać na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. „Powinien przyjść, jeżeli nie pokój, to przynajmniej rozejm” – powiedział Zeman i dodał, że ceni sobie oświadczenie Novak potępiające rosyjską agresję.

Zdaniem Zemana niektóre państwa powinny przyjąć rolę mediatora, a Węgry są niewątpliwie jednym z takich krajów. Wcześniej w roli możliwych mediatorów wskazał Serbię, Chiny i Austrię.

Według Novak stanowiska obu prezydentów w sprawie Ukrainy są pod wieloma względami podobne. Węgry potępiają rosyjską agresję i bronią integralności terytorialnej Ukrainy - zaznaczyła. Zdaniem Novak wojna ma tylko przegrane strony. Opowiedziała się za jak najszybszym zakończeniem konfliktu, aby mogło dojść do zawieszenia broni i rozmów pokojowych.

Prezydent Węgier pytana przez dziennikarzy powiedziała, że uważa przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO za uzasadnione. Dodała, że węgierski parlament będzie głosował nad przyjęciem obu państw nordyckich do Sojuszu około 17 maja - relacjonuje agencja CTK. "Według moich informacji, Węgry nie będą ostatnim krajem, który podejmie decyzję o ratyfikacji akcesji" - uzupełniła Novak. Już wcześniej wezwała posłów węgierskiego parlamentu do jak najszybszego przegłosowania protokołów akcesyjnych.

W czwartek węgierski parlament przyjął nowy harmonogram sesji, w którym zapisano, że głosowanie protokołów akcesyjnych Szwecji i Finlandii odbędzie się najwcześniej 20 marca. Węgry to ostatni obok Turcji kraj Sojuszu, który nie zatwierdził jeszcze przyjęcia Finlandii i Szwecji do NATO.

Podczas spotkania Novak z Zemanem mówiono także o Grupie Wyszehradzkiej, w której obok Czech i Węgier są także Polska i Słowacja. Novak stwierdziła, że wierzy we współpracę w ramach V4 i uważa ją za odpowiednią platformę do omawiania kwestii, co do których nie ma zgody wśród tworzących ją państw.

Katlin Novak była ostatnią głową państwa odwiedzającą kończącego 8 marca urzędowanie w drugiej kadencji Milosza Zemana. 9 marca odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta Czech, Petra Pavla.

Z Pragi Piotr Górecki