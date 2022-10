Czechy: Prezydent Francji: 44 państwa Europy wspólnie odrzuciły agresję Rosji i wsparły Ukrainę

Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył w Pradze na zakończenie szczytu nowego formatu - Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EPC), której był inicjatorem, że przywódcy 44 państw Europy wspólnie odrzucili rosyjską agresję i opowiedzieli się za wsparciem Ukrainy.

To bardzo ważne - powiedział francuski prezydent, wskazując, że pojawiają się wątpliwości co do jedności, ale do wszystkich przemówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Żeleński.

Macron podkreślił, że Unia Europejska powinna pełnić rolę, której niż zawsze była w stanie wypełnić. Przywołał przykład armeńskiego premiera Nikola Paszyniana, który dotąd nie spotkał się z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Do tego spotkania doszło dopiero w Pradze przy okazji szczytu EPC - stwierdził francuski polityk.

Szczyt EPC zgromadził premierów i prezydentów 44 państw europejskich. Zaproszenia od organizatorów nie dostały Rosja i Białoruś.

