Czechy: Prezydent: mobilizacja w Rosji to oczywista konsekwencja ostatnich sukcesów militarnych Ukrainy

Prezydent Czech Milosz Zeman w opublikowanym w środę oświadczeniu uznał, że decyzja o ogłoszeniu częściowej mobilizacji w Rosji jest oczywistą konsekwencją ostatnich sukcesów militarnych Ukrainy. Premier Petr Fiala ocenił z kolei, że jest to kolejny dowód na to, że to Moskwa jest agresorem.

Zeman podkreślił, że właściwą odpowiedzią byłoby zwiększenie pomocy dla Ukrainy, ale nie tylko w sferze militarnej. Premier w imieniu czeskiej prezydencji w Radzie UE powiedział agencji CTK, że Europa musi zachować jednolite stanowisko wobec Rosji, i opowiedział się za dalszą pomocą humanitarną, ekonomiczną i wojskową dla Ukrainy.

Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że ogłoszenie częściowej mobilizacji i pseudoreferendów w okupowanych regionach Ukrainy stanowią "eskalację imperialnej agresji" Rosji i prowadzą do śmierci kolejnych Ukraińców i Rosjan. Jak zaznaczył resort, twierdzenie, że Rosja jest zagrożona, jest "obrzydliwym kłamstwem".

Z Pragi Piotr Górecki