Czechy: Prezydent odwołał ministra spraw zagranicznych

Prezydent Czech Milosz Zeman odwołał w poniedziałek ministra spraw zagranicznych Tomasza Petrziczka z Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CzSSD) mniejszego ugrupowania w rządzącej koalicji. Resortem ma kierować szef partii, wicepremier i minister spraw wewnętrznych Jan Hamaczek.

Petrziczek traci stanowisko po porażce w walce o przewodnictwo CzSSD. W piątek podczas zjazdu partii funkcję tę objął Hamaczek. Wybór szefa ugrupowania odbył się w trybie online.

Petrziczek krytykował udział socjaldemokratów w rządzie premiera Andreja Babisza. Dzień po zakończeniu zjazdu Hamaczek przekazał mu informację, że szef rządu go odwoła. W poniedziałek podkreślał, że była to decyzja całego nowego kierownictwa CzSSD, podyktowana koniecznością spójnego prezentowania stanowiska partii przed wyborami do Izby Poselskiej, które odbędą się 8 i 9 października.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie MSZ Petrziczek podkreślał, że swoje odwołanie traktuje jako zagranie czysto polityczne. Dodał, że Hamaczek wcześniej nie krytykował jego pracy jako szefa czeskiej dyplomacji.

Ocenił też, że jest cierniem w oku prezydenta Zemana, ponieważ zwracał uwagę na ryzyko, jakim dla bezpieczeństwa kraju byłoby powierzenie budowy nowego bloku elektrowni atomowej w Dukovanach firmom z Chin lub Rosji.

Szef dyplomacji i prezydent różnili się też w poglądach na stosowanie w Czechach szczepionek niezaakceptowanych przez instytucje europejskie.

Odchodzący szef MSZ powiedział, że łączyła go z Zemanem podobna ocena roli NATO oraz stanowisko wobec międzynarodowego terroryzmu.

Hamaczek zaprzeczył, by dymisja Petrziczka była wynikiem nacisków prezydenta. Stanowisko szefa dyplomacji zaproponowano Lubomirowi Zaoralkowi, który jest ministrem kultury i jak na razie nie chce zrezygnować z tej funkcji, ale dostał czas na podjęcie decyzji w tej sprawie.

W latach 2014-2017 Zaoralek był szefem dyplomacji w rządzie Bohuslava Sobotki.

