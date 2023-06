Czechy: Prezydent Pavel: powinniśmy obawiać się zmęczenia długą wojną, na co liczy Putin

Zdaniem prezydenta Czech Petra Pavla, który we wtorek występował na konferencji „Nasze bezpieczeństwo nie jest oczywiste”, należy obawiać się zmęczenia długą wojną na Ukrainie. Może ona doprowadzić do rozłamu w jedności Zachodu. Jego zdaniem na to liczy prezydent Rosji Władimir Putin.

Pavel powiedział, że Rosja stawia na to, że Zachód się znudzi, a długi konflikt zmęczy jej przywódców i obywateli. Stwierdził, że jest dumny z czeskich obywateli, którzy nie ustają we wspieraniu Ukrainy, niezależnie od kryzysów, inflacji czy problemów budżetowych w kraju. Jego zdaniem to, co wydarzyło się do tej pory, pokazało, że demokratyczny Zachód się mylił i wojna toczona przy użyciu ciężkiej broni konwencjonalnej z XX w. jest możliwa w XXI wieku. Dodał, że nadal, tak jak w czasie zimnej wojny, pozostaje groźba użycia broni jądrowej.

"W ciągu ostatniego roku Rosja pokazała, że jest gotowa przekroczyć wszelkie granice, w tym granice człowieczeństwa" - uznał premier Czech Petr Fiala. Według niego lista zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję na Ukrainie wydłuża się, a ich okrucieństwo eskaluje. Ostrzegł przed scenariuszem zamrożonego konfliktu, który spowodowałby trwałą niestabilność bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Jego zdaniem należy zapobiec temu scenariuszowi.

Minister spraw zagranicznych Jan Lipavsky powiedział, że w związku z pogarszającymi się warunkami bezpieczeństwa w całej Europie jego resort pracuje nad nową strategią bezpieczeństwa. Jako zagrożenia ma w równym stopniu uwzględniać Rosję i Chiny. Według Lipavsky'ego okres "czerpania dywidendy pokojowej" poprzez zaniedbywanie inwestycji w bezpieczeństwo w Europie dobiegł końca i teraz jesteśmy na skraju globalnej konfrontacji.

Występująca też na konferencji minister obrony Jana Czernochova powiedziała, że uzgodniła z szefem sztabu generalnego Karelem Rzehką nową listę materiałów, które mogą zostać wysłane na pomoc Ukrainie, w taki sposób, aby bezpieczeństwo Czech nie było zagrożone. "To, co możemy wysłać, wyślemy" - powiedziała. Uznała, że Czechy muszą polegać na sojusznikach z NATO i UE oraz ich gotowości do udzielenia pomocy.

Także szef sztabu generalnego mówił, że należy być przygotowanym na ryzyko poważnego konfliktu. Podkreślił, że zagrożenia nie mogą być bagatelizowane ani ukrywane.

Konferencja "Nasze bezpieczeństwo nie jest oczywiste" organizowana jest od 2014 roku przez Stowarzyszenie Jagello 2000. Stowarzyszenie organizuje także na lotnisku pod Ostrawą jedną z największych w Europie imprez lotniczych "Dni NATO". W tym roku we wrześniu gościem specjalnym imprezy będzie Polska.

