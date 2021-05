Czechy: Prezydent przeprosił za bombardowanie Jugosławii w 1999 r. i poprosił Serbów o przebaczenie

Prezydent Milosz Zeman we wtorek w Pradze przeprosił serbskiego prezydenta Aleksandara Vuczicia za alianckie bombardowania Jugosławia w 1999 roku. Naród serbski prosił o przebaczenie.

"Chciałbym osobiście poprosić naród serbski o przebaczenie" - powiedział Zeman i dodał, że w ten sposób pozbył się wieloletniej traumy, a pokuta ma działanie wyzwalające. Wiosną 1999 r. Zeman był premierem gabinetu, który zdecydował o udziale w akcji Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czeska Republika, podobnie jak Polska i Węgry, kilka dni wcześniej wstąpiła do NATO.

Vuczic podziękował prezydentowi Czech za jego słowa. Powiedział, że ani on, ani naród serbski nigdy ich nie zapomni. Zwrócił uwagę, że nikt nigdy nie złożył podobnych oświadczeń na temat nalotów. Zeman podkreślił, że naród serbski udzielił poparcia Czechom w 1938 i 1968 roku. "Odpłaciliśmy im bombardowaniami" - powiedział. "Byliśmy ostatni, którzy wyrazili zgodę i desperacko szukali przynajmniej jednego kraju, który przyłączyłby się do nas i przeciwstawił (nalotom- PAP). Nikt się do nas nie przyłączył, ale to nas nie usprawiedliwia. To nadal był brak odwagi" - stwierdził.

Przed dwoma laty Zeman powiedział w wywiadzie dla CTK, że zaakceptowanie nalotów NATO przez rząd Czech było błędem. Celem operacji o kryptonimie "Allied Force in Yugoslavia" prowadzonej przez Sojusz przez 78 dni było zakończenie działalności jugosłowiańskich sił zbrojnych w byłej prowincji Kosowo. Ostatecznie wojska serbskie wycofały się z Kosowa. Zgodnie z danymi Human Rights Watch, w wyniku bombardowania zginęło około 500 cywilów.

Zeman jest także zwolennikiem wycofania czeskiego poparcia dla międzynarodowego uznania niezależności Kosowa. Inni najwyżsi przedstawiciele Republiki Czeskiej nie poparli głowy państwa.

Z Pragi Piotr Górecki