Czechy: Prezydent Słowacji: incydent w Polsce po raz kolejny pokazał solidarność członków NATO

Przebywająca w Pradze prezydent Słowacji Zuzana Czaputova oświadczyła w środę, że incydent, w którym rakieta uderzyła w terytorium Polski, pokazał solidarność i dobre stosunki między sojusznikami w Sojuszu Północnoatlantyckim.

"Najważniejszą informacją jest to, że nie był to celowy atak Rosji na Polskę" - powiedziała Czaputova. Podkreśliła, że było to przypadkowe wydarzenie i zostało spowodowane przez stronę ukraińską, broniącą się przed rosyjską agresją i eskalacją bombardowań. Dodała, że wtorkowy ostrzał rakietowy terytorium Ukrainy przez Rosję był bezprecedensowy.

Według słowackiej głowy państwa "nie ma więc potrzeby przyjmowania szybkich i nadzwyczajnych środków, a incydent po raz kolejny pokazał solidarność i dobre relacje między sojusznikami w ramach NATO".

Czaputova przyjechała do Pragi w przeddzień rocznicy początku "aksamitnej rewolucji", która w 1989 r. doprowadziła do upadku komunizmu w Czechosłowacji. Słowacka prezydent wzięła udział w debacie ze studentami Uniwersytetu Karola w Pradze. Dyskutowano o mowie nienawiści, przejawach nietolerancji i szerzeniu dezinformacji.

Z Pragi Piotr Górecki