Czechy: Prezydent Zeman hospitalizowany; nie podano przyczyny

Prezydent Czech Milosz Zeman został we wtorek przyjęty do Centralnego Szpitala Wojskowego (UVN), co potwierdziła rzeczniczka tej placówki Jitka Zinke. Kancelaria głowy państwa czeskiego nie podała żadnych szczegółów na temat hospitalizacji Zemana.

W szpitalu jest także zmagający się z nadciśnieniem były prezydent Czech Vaclav Klaus.

Pierwszy o hospitalizacji 76-letniego Zemana poinformował należący do lewicowego dziennika "Pravo" portal Novinky.cz. Opublikowano nagranie, na którym widać przyjazd prezydenckiej limuzyny do szpitala i Zemana machającego z wózka inwalidzkiego do reporterów.

Rzecznik prezydenta Jirzi Ovczaczek nie skomentował doniesień prasowych, nie odpowiedział na wysłanego do niego SMS-a. Telefonów nie odbierał też szef kancelarii prezydenta Vratislav Mynarz. Przed przyjazdem kolumny prezydenckiej do szpitala była tam już żona Zemana, Ivana.

W ostatnich latach Zeman kilkakrotnie przebywał w szpitalu wojskowym. W ubiegłym roku przeszedł operację złamanej ręki. W 2019 roku spędził w szpitalu cztery dni, lekarze kazali mu zbadać słuch. W UVN Zeman został zaszczepiony przeciwko Covid-19.

Czeski prezydent jest w trakcie długotrwałego leczenia neuropatii w nogach, co ma związek z cukrzycą. Ze względu na problemy z nogami, w tym roku zaczął korzystać z wózka inwalidzkiego.

80-letni były prezydent Klaus trafił do szpitala w weekend w związku z problemem z wysokim ciśnieniem. Rzecznik Klausa Petr Macinka powiedział, że były prezydent przeszedł badania i czeka na kolejne.

Piotr Górecki