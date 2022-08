Czechy: Prezydent Zeman ratyfikował przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO

Prezydent Czech Milosz Zeman ratyfikował w środę rozszerzenie NATO o Finlandię i Szwecję - poinformował rzecznik szefa państwa Jirzi Ovczaczek. Do ostatecznego zatwierdzenia protokołów ratyfikacyjnych potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera Petra Fiali.

Wcześniej przystąpienie Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego zdecydowaną większością głosów poparły obie izby czeskiego parlamentu - Izba Poselska i Senat.

Dwa nordyckie państwa zdecydowały się porzucić politykę neutralności i przystąpić do NATO po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zgodę na ich akcesję muszą wyrazić wszystkie państwa należące do NATO. Większość już to zrobiła, a pozostałe mają zająć się ratyfikacją we wrześniu.

Z Pragi Piotr Górecki

